"Езжайте. Не пренебрегайте": Ирина Верещук призвала гражданских россиян покинуть Крым

Вице-премьер-министр Верещук призвала гражданских россиян успеть выехать с полуострова до начала деоккупации. Ведь, когда упадет Крымский мост сделать это будет очень сложно.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала граждан Российской Федерации, которые находятся в Крыму, покинуть украинский полуостров до начала его деоккупации, ведь потом не будет возможности быстро и безопасно покинуть его. Об этом она сообщила 28 сентября в своем Telegram-канале.

"На что рассчитывают многие тысячи россиян, которые в последние годы незаконно заехали в наш Крым. Потому что, как правило, все неприятное случается вдруг. Когда упадет Крымский мост (это вопрос времени, это очевидно), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать?", — поинтересовалась она.

Верещук констатировала, что быстро покинуть полуостров тысячам гражданских будет очень сложно, ведь с перерезанными путями, когда вокруг бои, осуществить это нереально. Она призвала россиян, которые незаконно находятся в украинском Крыму, скорее уехать.

"Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, которые незаконно находятся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно, уезжайте. Не пренебрегайте", — подчеркнула вице-премьер-министр.

Напомним, 28 сентября Фокус писал, что ВСУ ударами по Крыму готовят поле для будущих сражений. По словам Владислава Селезнева, каждая военная цель на территории оккупированного полуострова является законной для Сил обороны. Они продолжат делать все, что поможет деоккупации.

Также, 28 сентября сообщалось, что советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал рост панических настроений у россиян в Крыму. Территория полуострова постепенно переходит под украинский огневой контроль и ресурсов для этого у Сил обороны более чем достаточно.