БПЛА атаковали Курскую область: прогремели взрывы, часть региона осталась без света (видео)

Глава Курской области Роман Старовойт заявил об атаке "украинских БПЛА". По его словам дрон сбросил взрывчатку на подстанцию, в резульате чего загорелся трансформатор.

В ночь на 29 сентября в Российской Федерации, в районе города Курск, прозвучали взрывы. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Чиновник заявил, что в Курском районе сработала противовоздушная оборона и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Позже губернатор добавил, что "украинский дрон" якобы сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района. По его словам, в результате атаки загорелся трансформатор и часть области осталась без света.

"Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно", — написал Роман Старовойт.

В то же время местные Telegram-каналы опубликовали видео с Курской области, на которых слышны громкие взрывы.

Напомним, 26 сентября ГУР МО Украины сообщило, что бойцы Российского добровольческого корпуса вступили в бой на территории России. В ходе боя в Курской области, граничащей с Украиной, были убиты несколько сотрудников ФСБ, пограничников и военнослужащих российской армии.

В "Русском добровольческом корпусе" подтвердили заявление разведывательного ведомства и отметили странное поведение российских властей в ответ на атаки. По словам бойцов, подобные события на украинско-российской границе уже "стали рутиной".