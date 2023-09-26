Двойной "сюрприз": раскрыты детали атаки БПЛА на аэродром в Курске (фото)

Сообщается, что один из беспилотников атаковал военных, которые прибежали тушить пожар после прилета. Другой дрон ликвидировал бойцов, которые сами подошли его осмотреть.

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24 сентября беспилотники атаковали военный аэродром Халино в Курской области РФ. Подробностями удара 26 сентября поделились в "УНИАН".

По данным медиа, аэродром атаковали три БПЛА. Первый из них ударил по резервуарам горюче-смазочных материалов. Они использовались для нужд российского 14 авиаполка.

Группа вражеских военных и, вероятно, командующий состава полка, отправились на место прилета. Их целью были оценка ущерба и ликвидация пожара. В этот момент аэродром успешно атаковал второй беспилотник.

Фото аэродрома Халино в Курске Фото: УНИАН

"Этот удар вызвал большинство жертв среди личного состава авиационного полка, в том числе и командования", — отметили в СМИ.

Однако впоследствии на территории Халино обнаружили еще третий БПЛА.

"Якобы он был приземлен средствами РЭБ и не взорвался во время падения", — объяснили в агентстве.

Местные военнослужащие решили не вызывать саперов и самостоятельно осмотреть "находку". Однако когда они приблизились к беспилотнику, тот взорвался.

Фото аэродрома Халино в Курске Фото: УНИАН

Напомним, 24 сентября в Курской области России прогремели взрывы. Вражеское Минобороны обвинило Украину в атаке дронов. В местном пропагандистском канале появились соболезнования относительно событий в Халино, но детали не сообщались. Также в сети информировали о гибели бойцов ВС РФ.

В тот же день российский военный эксперт Борис Рожин заявил, что БПЛА атаковали аэродром Халино и один из дронов оказался "с сюрпризом".

Как известно из СМИ, в результате атаки погибло руководство 14 гвардейского истребительного авиаполка им. Жданова. В частности, речь идет о командире, одном из его заместителей и нескольких офицерах.