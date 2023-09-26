Двойной "сюрприз": раскрыты детали атаки БПЛА на аэродром в Курске (фото)
Сообщается, что один из беспилотников атаковал военных, которые прибежали тушить пожар после прилета. Другой дрон ликвидировал бойцов, которые сами подошли его осмотреть.
24 сентября беспилотники атаковали военный аэродром Халино в Курской области РФ. Подробностями удара 26 сентября поделились в "УНИАН".
По данным медиа, аэродром атаковали три БПЛА. Первый из них ударил по резервуарам горюче-смазочных материалов. Они использовались для нужд российского 14 авиаполка.
Группа вражеских военных и, вероятно, командующий состава полка, отправились на место прилета. Их целью были оценка ущерба и ликвидация пожара. В этот момент аэродром успешно атаковал второй беспилотник.
"Этот удар вызвал большинство жертв среди личного состава авиационного полка, в том числе и командования", — отметили в СМИ.
Однако впоследствии на территории Халино обнаружили еще третий БПЛА.
"Якобы он был приземлен средствами РЭБ и не взорвался во время падения", — объяснили в агентстве.
Местные военнослужащие решили не вызывать саперов и самостоятельно осмотреть "находку". Однако когда они приблизились к беспилотнику, тот взорвался.
Напомним, 24 сентября в Курской области России прогремели взрывы. Вражеское Минобороны обвинило Украину в атаке дронов. В местном пропагандистском канале появились соболезнования относительно событий в Халино, но детали не сообщались. Также в сети информировали о гибели бойцов ВС РФ.
В тот же день российский военный эксперт Борис Рожин заявил, что БПЛА атаковали аэродром Халино и один из дронов оказался "с сюрпризом".
Как известно из СМИ, в результате атаки погибло руководство 14 гвардейского истребительного авиаполка им. Жданова. В частности, речь идет о командире, одном из его заместителей и нескольких офицерах.