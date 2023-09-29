ВС РФ атаковали Украину Shahed и "Искандерами": в регионах прогремели взрывы, детали

В соцсетях сообщают, что по Николаеву ударили ракеты "Искандер-К". Местные жители услышали взрывы по меньшей мере в трех регионах.

Ночью 29 сентября ВС РФ атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. Об этом известно из публикаций пресс-службы Воздушных сил ВСУ в соцсетях.

В 2:23 военные предупредили о ракетной опасности в Херсонской и Николаевской областях.

В 2:45 в Воздушных силах проинформировали об угрозе применения врагом ударных БПЛА по Сумской области.

После четырех утра ракетная опасность была объявлена для Днепропетровской и Николаевской областей.

Обстрел Украины 29 сентября — Херсонская область

В 2:01 в местном телеграм-канале написали, что ВС РФ обстреливают восточную часть Херсона и область.

Позже, в 3:23, авторы контента отметили, что под обстрелом Днепровский район Херсона.

Обстрел Украины 29 сентября — Николаевская область

Корреспонденты медиа "Суспільне" в 4:46 передали, что в Николаеве прогремели взрывы.

"В городе и области объявлена воздушная тревога", — добавили журналисты.

Блогер "Николаевский Ванек" заявил, что по городу прилетели две крылатые ракеты "Искандер-К".

Обстрел Украины 29 сентября — Сумская область

В 03:22 в местном телеграмм-канале передали, что в области уже слышат дроны типа Shahed.

"Шахеды уже в области! Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

Позже на Сумщине прогремели взрывы.

Обстрел Украины 29 сентября — Днепропетровская область

О взрывах в этом регионе неизвестно, но местный телеграм-канал информировал о российском беспилотнике в области.

"В направлении Криворожского района вражеский БПЛА разведывательный. Может быть работа сил и средств ПВО", — отметили авторы контента.

Напомним, в ночь на 28 сентября ВС РФ также атаковал украинские города ударными беспилотниками. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким предполагал, что россияне могли установить рекорд по количеству запущенных БПЛА.

Ранее, 27 сентября, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по городу Берислав в Херсонской области. В результате обстрела были повреждены здание больницы и хозяйственные постройки.