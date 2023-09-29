"Двусторонняя игра": у Зеленского заявили, что россияне сами себя обстреливают (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в последнее время можно увидеть, что количество обстрелов и атак по военным объектам растет. В будущем это продолжится и наберет новых масштабов.

Удары по Российской Федерации, которых в последнее время стало значительно больше, россияне сами наносят с территории своей страны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "24 канала" 28 сентября.

По его словам, у украинцев есть уникальная возможность наблюдать за тем, как по различным военным объектам наносятся эффективные удары, которые вызывают панику у местного населения.

"По территории России "работают" граждане самой России, которые находятся на территории России. Сеть достаточно активна и эффективна, мы сами это видим. И Курскую область видим, и Белгородскую область видим. Постоянно увеличивается количество эффективных действий и в отношении военных объектов, и относительно критических объектов", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы ОП отметил, что в ближайшее время стоит ожидать того, что ударов будет становиться только больше. В Кремле должны осознать, что их действия в Украине вернулись бумерангом и возможностей у как раньше уже точно не будет для них.

"Россия должна осознать, что это двусторонняя игра. Этот год для нее уже существенно отличается от прошлого", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 31 августа сообщалось, что у Зеленского ответили тем, кто осуждает атаки БПЛА по России. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, все публичные разговоры представителей международных организаций о том, что пора перестать запускать дроны по РФ, являются притворством и одобрением убийств украинцев.