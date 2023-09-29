"Это не выпекание хлеба": Данилов оценил работу украинского ВПК (видео)

Каждая страна сегодня, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, занимается собственным вооружением и при этом не имеет желания с кем-то делиться.

Сейчас происходят достаточно сложные процессы, а военно-промышленный комплекс Украины работает "на полную мощность". Об этом Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

Он выразил недовольство критикой ВПК. По его мнению, комментарии относительно бездействия предприятий и организаций безосновательны, ведь соответствующая работа продолжается.

"Это не выпечка хлеба, сложные процессы...", — рассказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что современный мир не дает возможности самостоятельно на 100 процентов закрывать все наши потребности. Вопрос производства снарядов особенно важен, поскольку в Украине нет производства порохов. По его словам, каждая страна сегодня занимается собственным вооружением и при этом не имеет желания с кем-то делиться.

Он отметил, что в современном мире этим занимается преимущественно частный бизнес. По его словам, в Украине этим занимаются частные компании.

"Закрывают очень много больших проблем", — добавил Данилов.

Где будут изготавливать снаряды и технику для ВСУ

"Укроборонпром" наладил производство артиллерийских снарядов 122 и 152 мм на производственных мощностях стран НАТО. Правительства Украины и Польши подписали меморандум о создании совместного предприятия по производству оружия. Учитывая переход украинской армии на стандарты НАТО возникает беспокойство относительно дальнейших перспектив отечественного военно-промышленного комплекса. Фокус узнавал, каким может быть будущее украинского ВПК после войны.

Напомним, 26 сентября США ввели новые санкции против российских компаний, связанных с ВПК. Среди российских компаний, которые попали под расширенные ограничения Соединенных Штатов Америки, оказался крупнейший производитель титана в РФ.