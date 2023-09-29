Французская Arqus откроет в Украине предприятие для ремонта бронетранспортеров, — СМИ

Компания Victory, как пишут журналисты, построит две фабрики 3D-печати для производства запчастей. А производитель БТРов VAB открывает центр обслуживания.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл в Украину с визитом, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским обсуждалось совместное производство оружия, сейчас речь идет об обслуживании техники. Об этом сообщает французская газета LaCroix.

Вместе с французским министром в Украину прибыли делегации около 9-х французских компаний. Основным вопросом стало обслуживание предоставленной Украине техники, в частности бронетранспортеров VAB. Компания Arquis согласилась создать производство мастерскую для ремонта БТРов. Точное количество VAB, которое передала Франция Украине, неизвестно.

Также компания Victory создаст в Украине две фабрики 3D-печати для производства запчастей.

"Мы знаем, что эта война будет продолжаться. Постепенно мы будем двигаться к логике, когда поставки оборудования будут исключением, а не правилом. Украина имеет навыки и унаследовала от своего советского прошлого важные заводы, например, производитель самолетов Антонов, ракетное предприятие "Южмаш" или "Мотор Сич". Они должны получить пользу от передачи технологий", — заявил Лекорню.

Также он добавил, что Украину надо вооружить новым и мощным арсеналом и для этого будут производить всю необходимую инфраструктуру "шаг за шагом" вместе с обеспечением безопасности предприятиям.

Напомним, 29 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинский ВПК работает на полную мощность.

В Офисе президента также заявили об обсуждении совместного производства оружия с Францией.