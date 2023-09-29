В хозяйстве пригодится: двое украинцев на Киевщине скрыли российский ЗРК "ТОР" (фото)

Всего у фигурантов изъяли оружия на около 30 миллионов гривен. Они хранили все найденное в гараже.

В Киевской области двое мужчин хранили хранили в гараже зенитно-ракетный комплекс россиян и боеприпасы. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Так, правоохранители установили, что 38 и 45-летний жители Бориспольского района незаконно раздобыли и хранили зенитно-ракетный комплекс "ТОР" ВС РФ и боеприпасы, которые россияне оставили во время боевых действий на территории Черниговской области.

Сначала правоохранители обнаружили и изъяли ЗРК ТОР, который один из фигурантов прятал в Броварском районе. Впоследствии нашли боеприпасы к комплексу, которые хранил другой человек в гаражном боксе, который арендовал в Киевской области.

"По решению суда боеприпасы переданы на нужды ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен. По данному факту фигурантам сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 263 УКУ)", — говорится в сообщении.

Напомним, что СБУ и детективы НАБУ задержали главу личной охраны одного из народных депутатов Украины. Мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов, во время обысков у него нашли несколько ручных осколочных гранат и патроны к нарезному огнестрельному оружию.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыск у экс-нардепа Евгения Мураева. Он хранил рубли, оружие и книги по истории РФ.