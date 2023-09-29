"Война вернулась в Европу": Россия глушит GPS кораблей в территориальных водах Румынии

По словам начальника штаба армии РМ Даниэля Петреску, страны НАТО должны готовиться к долгосрочной конфронтации с Российской Федерацией.

Российская Федерация "активно и постоянно" глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии, что порождает риск столкновений. Румыния и НАТО должны готовиться к длительному противостоянию с режимом Кремля. Об этом в Бухаресте на Евроатлантическом форуме устойчивости заявил начальник штаба армии Республики Румыния генерал Даниэль Петреску, сообщает Romania Journal.

Генерал Петреску отметил, что восхищается стойкостью украинцев перед российской агрессией, их борьбой за выживание нации. При этом страны НОТО должны быть готовы к долгосрочной конфронтации с Москвой.

"Война вернулась в Европу. Это война, выбранная Россией, которая для Украины является войной за национальное выживание и борьбой за западные ценности. Мы не видим конца этой войны сейчас, и, хотя мы восхищаемся устойчивостью украинского общества перед лицом российских атак, мы также должны готовиться к долгосрочной конфронтации с режимом Российской Федерации", — заявил генерал.

Генерал Даниэль Петреску Фото: Getty Images

Также он отметил, что война РФ против Украины внесла дестабилизацию в Черноморский регион и нарушила его безопасность, так как Черное море стало районом военных действий.

"Война Российской Федерации в Украине фундаментально дестабилизировала Черноморский регион и вызвала чувство незащищенности среди прибрежных стран, что имело последствия для обстановки безопасности. Черное море стало районом военных действий России", — заявил Даниэль Петреску.

"Отсюда ракеты запускаются в сторону Украины, по ее гражданской или военной инфраструктуре. Регион стал ареной все более частых военных действий, морских инцидентов и действий, ограничивающих свободное передвижение судов", — подчеркнул военначальник.

Эти нападения стали "новой нормой", и "война в Украине будет продолжать порождать региональную нестабильность и риски для безопасности Румынии и региона", также добавил он.

"Существует постоянный риск, связанный с возрастающей вероятностью инцидентов на границе НАТО, вызванной вероятностью того, что определенные дроны или ракеты могут промахнуться. Инфраструктура Румынии или коммерческие суда в территориальных водах (Румынии — ред.) могут быть атакованы по ошибке", — заявил Даниэль Петреску.

Еще одна опасность, о которой сообщил румынской генерал, это дрейфующие морские мины в Черном море.

Начальник штаба румынской армии заявил, что в этом контексте для Румынии важно будет увеличивать бюджет на оборону и развивать программы национальной обороны.

Напомним, 15 августа сообщалось, что Румыния готова применять свои зенитные системы против беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Российской Федерации в зависимости от "уровня угрозы".

Кроме этого, глава Минобороны Румынии Анхель Тилвар 9 сентября провел встречу с послом США в Румынии Кэтлин Кавалец, в ходе которой дипломаты обсудили ситуацию в регионе на фоне атак ВС РФ на порты Украины, а также подтвердили отправку в Румынию дополнительного количества боевых самолетов.