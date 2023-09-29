"Пьяный подонок": эксперт рассказал, кому Путин поручил формировать "отряды добровольцев"

По словам политтехнолога Джейсона Джей Смарта, бывший соратник Пригожина Андрей Трошев по-настоящему не командовал "вагнеровцами", а защищал интересы Минобороны РФ внутри ЧВК.

Решение президента РФ Владимира Путину поручить формирование "отрядов добровольцев" бывшему соратнику главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Андрею Трошеву – обернется плохими последствиями. Такое мнение выразил советник по постсоветской и международной политике Джейсон Джей Смарт изданию Newsweek.

"Выбор Путиным Трошева невероятно циничен", — сказал Смарт

По его словам, Трошев прежде всего известен как "пьяный подонок". Он никогда по-настоящему не командовал наемниками, однако был лоялен Министерству обороны России. Он защищал интересы ведомства внутри ЧВК "Вагнер".

"Отсутствие организаторских способностей у Трошева не имеет значения для Путина, поскольку настоящая цель "Вагнера" — просто генерировать денежный поток для своих московских благотворителей, а не выигрывать войны", — заявил Смарт.

Журналисты отметили, что до того, как стать наемником в ЧВК "Вагнер", Трошев принимал участие в военных конфликтах в Афганистане, Чечне и Сирии, будучи военнослужащим ВС РФ.

Напомним, что Путин поручил соратнику Пригожина сформировать отряды "добровольцев" для войны в Украине. Глава Кремля провел встречу с экс-начальником штаба ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым, которого "вагнеровцы" считают предателем из-за сотрудничества с Минобороны после провального мятежа.

Также 28 сентября сообщалось, что в ISW подтвердили возвращение ЧВК "Вагнер" под Бахмут. Сейчас под Бахмутом находится около 500 наемников ЧВК "Вагнер". Они действуют в составе формирований Министерства обороны Российской Федерации.