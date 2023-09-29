Попытка Путина создать новую ЧВК под руководством Минобороны РФ потерпит неудачу, — BBC

Сообщается, что ЧВК не регулируются законами России, однако продолжают существовать. В этом заключается их преимущество, так как он свободны от ответственности перед командованием ВС РФ.

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Президент РФ Владимир Путин не сможет создать новый "Вагнер", который будет подчиняться Министерству обороны, ведь это противоречит самой сути ЧВК. Об этом сообщил военный корреспондент BBC Павел Аксенов.

По его словам, наемников ЧВУ "Вагнер" российские военные в своих сводках именовали "добровольцами". Предыдущая попытка заставить их подписать контракты с Минобороны РФ и перейти под его подчинение закончилась мятежом главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Дело в том, что наемники не собирались подчиняться правилам российского государства.

Эксперт отметил, что ЧВК не регулируются законами России, однако продолжают существовать. В этом заключается их преимущество, так как он свободны от ответственности перед командованием ВС РФ. С другой стороны, это нарушает принцип единоначалия.

Сообщается, что во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ продемонстрировала большие системные проблемы. А вот небольшая частная армия Пригожина, предлагая выгодные контракты, смогла переманить к себе опытных солдат и офицеров. Когда наемники начали воевать с Украиной, то Пригожину Кремлем были делегированы большие полномочия. Об этом говорит вербовка заключенных и отправка их в "мясные штурмы".

Более того, в материале говорится, что Пригожина также разрешили ввести собственный "уголовный кодекс" внутри ЧВК с казнями.

Аксенов сообщил, что ЧВК "Вагнер" существовала вне системы государства. Именно это сделало ее эффективной. Без нее ВС РФ не смогли бы взять Бахмут.

Напомним, что Путин поручил соратнику Пригожина сформировать отряды "добровольцев" для войны в Украине. Глава Кремля провел встречу с экс-начальником штаба ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым, которого "вагнеровцы" считают предателем из-за сотрудничества с Минобороны после провального мятежа.

Также 28 сентября сообщалось, что в ISW подтвердили возвращение ЧВК "Вагнер" под Бахмут. Сейчас под Бахмутом находится около 500 наемников ЧВК "Вагнер". Они действуют в составе формирований Министерства обороны Российской Федерации.