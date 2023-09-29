Спроба Путіна створити нову ПВК під керівництвом Міноборони РФ зазнає невдачі, — BBC

Повідомляється, що ПВК не регулюються законами Росії, проте продовжують існувати. У цьому полягає їхня перевага, оскільки вони вільні від відповідальності перед командуванням ЗС РФ.

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Президент РФ Володимир Путін не зможе створити новий "Вагнер", який підпорядковуватиметься Міністерству оборони, адже це суперечить самій суті ПВК. Про це повідомив військовий кореспондент BBC Павло Аксьонов.

За його словами, найманців ПВУ "Вагнер" російські військові у своїх зведеннях іменували "добровольцями". Попередня спроба змусити їх підписати контракти з Міноборони РФ і перейти під його підпорядкування закінчилася заколотом глави "вагнерівців" Євгена Пригожина. Річ у тім, що найманці не збиралися підкорятися правилам російської держави.

Експерт зазначив, що ПВК не регулюються законами Росії, проте продовжують існувати. У цьому полягає їхня перевага, оскільки вони вільні від відповідальності перед командуванням ЗС РФ. З іншого боку, це порушує принцип єдиноначальності.

Повідомляється, що під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ продемонструвала великі системні проблеми. А ось невелика приватна армія Пригожина, пропонуючи вигідні контракти, змогла переманити до себе досвідчених солдатів і офіцерів. Коли найманці почали воювати з Україною, то Пригожину Кремль делегував великі повноваження. Про це свідчить вербування ув'язнених і відправка їх у "м'ясні штурми".

Ба більше, у матеріалі йдеться про те, що Пригожину також дозволили запровадити власний "кримінальний кодекс" усередині ПВК зі стратами.

Аксьонов повідомив, що ПВК "Вагнер" існувала поза системою держави. Саме це зробило її ефективною. Без неї ЗС РФ не змогли б узяти Бахмут.

Нагадаємо, що Путін доручив соратнику Пригожина сформувати загони "добровольців" для війни в Україні. Глава Кремля провів зустріч з екс-начальником штабу ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим, якого "вагнерівці" вважають зрадником через співпрацю з Міноборони після провального заколоту.

Також 28 вересня повідомлялося, що в ISW підтвердили повернення ПВК "Вагнер" під Бахмут. Наразі під Бахмутом перебуває близько 500 найманців ПВК "Вагнер". Вони діють у складі формувань Міністерства оборони Російської Федерації.