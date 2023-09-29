Путін доручив соратнику Пригожина сформувати загони "добровольців" для війни в Україні (відео)

Глава Кремля провів зустріч з ексначальником штабу ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим, якого "вагнерівці" вважають зрадником через співпрацю з Міноборони після провального заколоту.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК "Вагнер" Андрію Трошеву створити нові "добровольчі підрозділи". Їх відправлятимуть воювати в Україну. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Вранці 29 вересня російський глава держави зустрівся із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим і екскомандиром ПВК "Вагнер" із позивним "Сєдой" Андрієм Трошевим.

Зустріч почалася з обговорення формування "добровольчих підрозділів", для яких у РФ планують оголосити нове вербування громадян. Колишній начальник штабу ПВК "Вагнер" уже мав досвід такої служби, адже понад рік перебував на фронті.

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"На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займетеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання. Ви самі понад рік воювали в такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином", — ідеться в повідомленні.

До слова, Андрій Трошев був присутній на зустрічі з президентом одразу після військового заколоту Євгена Пригожина. Тоді Володимир Путін, як зазначає Meduza, запропонував найманцям "кілька варіантів працевлаштування". Тоді глава ПВК "Вагнер" заявив, що його бійці не згодні з таким рішенням, а Андрій Трошев через деякий час, як зазначив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, уже працює в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, 28 вересня повідомлялося, що в ISW підтвердили повернення ПВК "Вагнер" під Бахмут. Там зараз перебуває близько 500 найманців, як зазначили аналітики. Вони діють у складі формувань Міністерства оборони Російської Федерації.