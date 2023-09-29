"Умрет, но выследит радары": эксперт рассказал, как Shahed изучают украинское ПВО (видео)

Эксперт рассказал, что российские конструкторы совершенствуют беспилотники, которые используются ВС РФ. В частности, устанавливают на них модемы, которые подключают к системе спутниковой связи Iridium.

В ночь с 27 на 28 сентября ВС РФ запустили по Украине пять десятков БПЛА различных видов — дронов-камикадзе Shahed-136 и разведывательных дронов "Орлан", "Зала, "Суперкам". Согласно заявлению командования Воздушных сил ВСУ, удалось сбить 34 Shahed — то есть 77%. Специалист по радиоэлектронным технологиям и боец ВСУ рассказал об использовании дрон-камикадзе особой технологии, которая помогает россиянам обнаружить координаты украинского ПВО. Об этом он рассказал в эфире канала "Мы — Украина".

Боец Сергей с позывным "Флеш" утверждает, что во время движения дронов-камикадзе обнаружили сигнал всемирного оператора спутниковой связи Iridium. Подозрительный сигнал начал фиксировать 4-5 месяцев назад.

Согласно оценкам эксперта, на борту некоторых "Шахедов" стоят модемы Iridium, которые передавали информацию в Россию. Модемы достаточно небольшие, поэтому не могут хранить большие объемы информации. Кроме того, они одинакового уничтожаются, когда ПВО сбивает дрон. Зачем же россияне используют этот гаджет?

Мощности модема хватает для того, чтобы передать ВС РФ следующие данные:

места расположения радиолокационных станций по ходу полета "Шахеда";

координаты точки, где дрон сбили.

Таким образом россияне выявляют оптимальные маршруты для движения дронов-камикадзе, утверждает "Флеш.

"Дрон летит к тому месту, куда должен был долететь, или к тому, где был сбит, чтобы выслеживать оптимальные маршруты. Например, летит "Шахед" — он умрет, но пролетая, зафиксирует места, где стоят наши РЛС, и передаст это в РФ. То есть "Шахед" умрет, но прощупает наше ПВО".

Также эксперт отметил: пока он имеет лишь предположение, потому что обнаружил соответствующий сигнал. Чтобы окончательно подтвердить гипотезу, нужно найти среди обломков дрона части модема Iridium. Однако сигнал есть и это "удивляет": каким образом международная компания продолжает сотрудничать со страной агрессором.

Шахед-136: детали

Во время разговоров с журналистами боец рассказал о еще одной выдумке ВС РФ, благодаря которой они выживают, вопреки санкциям. В частности, когда создают новый прибор, то намеренно предусматривают, что все детали выпускались несколькими производителями в разных странах.

"Они постоянно совершенствуются. И когда мы говорим о блокировке комплектующих, например, о микросхемах, то их каналы закрыть очень сложно. Их можно купить во всех странах — они используются в холодильниках, телевизорах. Когда они делают изделие, то намеренно закладывают, чтобы у каждой детали были минимум 7-8 производителей по всему миру".

Отметим, украинская власть передала западным партнерам доклад, в котором описала конструкцию российских дронов-камикадзе, сбитых во время атаки на инфраструктурные объекты. При этом выяснилось, что для их производства используются узлы, которые выпускают в восьми странах: США, Германия, Канада, Швейцария, Япония, Нидерланды, Польша, Франция. Данные расследователи свидетельствуют, что РФ удается обходить санкции, наложенных из-за вторжения в Украину.

Напоминаем, расследователи обнаружили оптового швейцарского трейдера, который без проблем привез в Италию 5 тысяч тонн листовой меди из РФ. При этом использовал Арабские Эмираты как посредника, а Турцию — как перевалочный пункт. Между тем США активизировали расследование в отношении швейцарского банка Credit Suisse, в котором хранится 30 млрд долл., принадлежащих российским олигархам.