"Мопеды" будут лететь как ракеты: купит ли РФ модернизированные Shahed у Ирана, — эксперт

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, дрон-камикадзе получит нестабильный двигатель, но будет лететь быстрее. Иран может и не продаст России обновленные устройства, но РФ способна переделать их самостоятельно.

Иран показал испытания усовершенствованного дрона-камикадзе Shahed, который получил новый мотор и улучшенную пусковую установку. Обновленные беспилотники летят бесшумно и будут представлять новые угрозы для Украины, если их купит РФ для нанесения ударов по инфраструктурным объектам. Военный эксперт и авиационщик Михаил Жирохов объяснил особенности переделанного дрона-камикадзе и сможет ли Кремль его купить. Оценки эксперта опубликовали на портале NV.

На портале отметили, что иранские власти опубликовали видео испытаний в несколько урезанном виде. Специалисты указали, что дроны-камикадзе получили турбореактивный двигатель. Также заметили несколько усовершенствованную пусковую установку, но деталей видно не было — они не попали в кадр.

Жирохов пояснил, что Иран регулярно показывает, что постоянно совершенствует военную технику, разработанную военными конструкторами. Поэтому в течение ряда был создан большой парк самых разнообразных дронов. Но РФ не смогла получить к ним доступ. По словам эксперта, это произошло потому, что Иран выпускает небольшие партии нового оружия: его слишком мало и оно нужно для оснащения собственной армии. Именно поэтому совсем не факт, что Кремль получит улучшенные дроны.

Также эксперт рассказал, как могут измениться характеристики Shahed после усовершенствования: вместо двухцилиндрового карбюраторного двигателя — турбореактивный. Системы, в которых используют жидкое топливо, являются "нестабильными". Западные конструкторы отказались от них еще в 50-60 гг. прошлого века. Кроме того, турбореактивный двигатель не увеличит дальность полета Shahed, наоборот: если раньше беспилотник мог пролететь 1000 км (ориентировочно), то теперь — 500 км. Однако следует признать, что дрон будет преодолевать меньшее расстояние, но возрастет его скорость.

"Чисто теоретически, дальность полета дрона будет меньше за счет того, что у него будет выше скорость", — заявил эксперт.

Также не стоит ожидать, что возрастет количество взрывчатки, которую будет нести обновленный дрон (в привычной версии — 30-40 кг).

Существующая конструкция "Шахеда" дает возможность идентифицировать его по характерному звуку, похожему на звук мопеда, напомнил Жирохов. Подобного звука у обновленного дрона не будет. Предположил, что его можно будет обнаружить по тепловому следу — "чисто теоретически". Однако проблема в том, что двигатель работает в импульсном режиме с неизвестной частотой: "Потому что эти двигатели импульсные и с какой именно частотой они будут работать, никто не знает".

Хотя Иран вряд ли продаст России обновленные дроны-камикадзе, ВС РФ могут получить устройства с подобными характеристиками, подчеркнул Жирохов. По его мнению, российские конструкторы самостоятельно внесут нужные изменения. Однако считает, что в ближайшее время этого не будет. Объяснил почему: пока что определенное количество дронов все же долетает — украинское ПВО сбивает далеко не все барражирующие боеприпасы. Все изменится, если будут сбивать все 100%.

Жирохов подытожил: "Когда у них будут потери 100%, тогда они, возможно, будут задумываться над тем, что стоит что-то модернизировать".

Shahed для РФ: детали

Отметим, начиная с осени 2022 года РФ запускает по Украине дроны-камикадзе, подписанные как "Герань-2" якобы российского производства. Конструктивно устройства тождественны дронам-камикадзе Shahed-136/131, которые разработаны в Иране.

Иран отрицает, что продает РФ оружие для войны в Украине. Впрочем, Кремль строит завод в Татарстане и планирует самостоятельно изготавливать необходимые устройства.

Украина подготовила отчет по результатам осмотра дронов, сбитых ПВО ВСУ. Выяснилось, что они созданы с использованием блоков, изготовленных предприятиями западных стран: США, Канады, Японии, Германии, Польши и др.

Осенью 2023 года Иран посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Чиновнику показали выставку иранского оружия: СМИ предполагают, что могли вестись переговоры о новых военных закупках.

Напоминаем, эксперт по радиотехнике рассказал о новых блоках, которые могут устанавливать в "Шахедах". По его мнению — это небольшие модемы, которые передают данные об украинской ПВО. Между тем в ночь с 29 на 30 сентября РФ запустила по Украине около трех десятков дронов: командование Воздушных сил ВСУ сообщило о сбитии более 20 барражирующих боеприпасов.