У РФ появится в разы больше дронов: Иран строит завод БПЛА в Татарстане, — разведка США

По данным американского разведведомства, новый завод призван обеспечить Россию запасом БПЛА, который будет "на порядок выше" в сравнении с тем, что поставляется из Ирана на сегодня.

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В американском разведсообществе предупредили, что Россия при поддержке Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, что может существенно повлиять на войну в Украине. Об этом сообщает CNN.

Аналитики Разведывательного управления Министерства обороны США прогнозируют, что строящийся завод по производству беспилотников в особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабужском районе Татарстана призван обеспечить Россию запасом БПЛА, который будет "на порядок выше" в сравнении с тем, что поставляется из Ирана на сегодня.

Обломки иранского дрона

Вероятно, к началу следующего года все работы завершат, а новые беспилотники могут оказать значительное влияние на расстановку сил в Украине. В апреле 2023 года США опубликовали спутниковый снимок предполагаемого расположения завода БПЛА в Татарстане.

Иранский дрон

В свою очередь, Иран регулярно переправляет оборудование в РФ, чтобы помочь в строительстве объекта.

Напомним, что в МИД Британии предупредили, что РФ может атаковать гражданские корабли в Черном море, что станет новым витком эскалации.

Также сообщалось, что в Ростовской области построят новый завод для производства БПЛА. Инвестиции в строительство должны составить в пределах 500 млн рублей.