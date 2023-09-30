"Каждая жизнь важна": Украина спасла бойцов, на полтора года застрявших в оккупации (видео)

За специальную операцию отвечало подразделение ВМС "Ангелы". Раненых защитников все это время прятали местные жители временно оккупированных территорий.

Военно-морские силы ВСУ и Главное управление разведки Минобороны провели совместную спецоперацию и эвакуировали из оккупации двух бойцов Десантно-штурмовых войск. Деталями и кадрами с места событий 30 сентября поделилась пресс-служба ВМС.

Сообщается, что несколько недель назад разведка ВМС получила данные о пребывании на временно оккупированных территориях двух военнослужащих. Выяснилось, что в начале полномасштабного вторжения РФ они принимали там участие в боях, но получили тяжелые ранения и не смогли самостоятельно выйти на подконтрольные Украине земли.

"Все это время они находились в нелегальном положении и успешно скрывались благодаря местным жителям", — подчеркнула пресс-служба.

В войске решили провести операцию по спасению защитников. Ее подготовку и проведение поручили спецподразделению ВМС "Ангелы".

"В сжатые сроки был подготовлен план эвакуации, к реализации которого также привлекли Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, подразделения которого обеспечивали огневое прикрытие во время выхода группы", — рассказали в ВМС.

Совместными усилиями домой вернули обоих военных, которые провели на временно оккупированных территориях более полугода.

"Спасибо побратимам из ГУР и ДШВ за участие и помощь. Каждая жизнь важна", — заявили в ВМС.

Напомним, воины из Полтавской отдельной бригады территориальной обороны показали, как "обезвредили" технику ВС РФ. Вражеская БМП направлялась на передовую, когда ее обнаружили и успешно ликвидировали аэроразведчики.

В Черниговской области мать погибшего защитника потратила деньги, которые получила от государства, на строительство дороги. Женщина заасфальтировала в родном селе улицу, переименованную в честь ее сына Владислава Грищенко.