Ночная атака дронов Shahed: Воздушные силы сбили десятки беспилотников (фото)

Российские оккупанты запустили из Крыма 40 ударных дронов, но большинство из них были "обезврежены" силами ПВО. Известно, что в Винницкой области подверглась удару инфраструктура.

Силы и средства ПВО уничтожили ночью 30 ударных дронов из 40, запущенных ВС РФ. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

В публикации говорится, что российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed с южного направления. Вражеские БПЛА двигались с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Всего было запущено примерно 40 дронов.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 30 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", — отметила пресс-служба Командования.

Ночная атака "шахедов": что уже известно

Ночью на 30 сентября ВС РФ атаковали Винницкую область беспилотниками типа Shahed. В Воздушных силах информировали, что дроны движутся в направлении города Немиров. В соцсетях сообщали о взрывах.

Позже руководитель Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил, что есть попадание по инфраструктурному объекту. Городской совет Калиновки призвал "ничего не комментировать" в соцсетях и не публиковать фото.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк назвала атаку "достаточно мощной". Она отметила, что враг применил более 20 беспилотников. По словам Гуменюк, в приоритете у ВС РФ остаются портовая и критическая инфраструктура.