ВС РФ атаковали Винницкую область: есть попадание по инфраструктуре, – ОВА

В Калиновском городском совете сообщили о "прилетах" по территории общины. Ранее в Воздушных силах предупреждали о движении БПЛА в сторону Винницкой области.

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В ночь на 30 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Винницкую область беспилотными летательными аппаратами Shahed. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По данным командования, российские буспилотники двигались в направлении города Немиров. Тем временем в Сети появилась информация о взрывах в Винницкой области.

Начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале подтвердил, что оккупанты атаковали регион с воздуха и призвал граждан находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Позже Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области есть попадание по инфраструктурному объекту.

Информация о "прилетах" в Винницкой области также появилась на странице Калиновского городского совета в Facebook.

"Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях. Городской голова находится на месте событий. Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото", — заявили в ведомстве.

По словам мэра Калиновки Василия Полищука, необходимости в эвакуации населения нет, за исключением непосредственного места попадания.

Напомним, ночью 29 сентября ВС РФ атаковали территорию Украины ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы были слышны по меньшей мере в трех регионах.

Ранее, 28 сентября, ВС РФ атаковали Украину дронами Shahed. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ночью мог быть установлен новый рекорд по количеству сбитых беспилотников.