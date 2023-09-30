Оккупанты перебрасывают боевые катера в Крыму сухопутным маршрутом, – Атеш (видео)

Катера используется для патрулирования береговой линии Крыма. Напуганные атаками украинских дронов оккупанты решили не рисковать

Прицельные удары ВСУ по военным базам и складам в Крыму, а также ряд успешных атак на объекты Черноморского флота в Крыму заставляют оккупантов принимать меры, чтобы спасти технику. В частности боевые катера типа "Раптор" они перебрасывают сухопутными маршрутами. Об этом сообщил агент движения Атеш, опубликовав в телеграмм-канале кадры, сделанные во время разведки. На записи – фуры, которые перевозят судна.

"Они были переброшены по трассе "Н06" в сторону Севастополя. Эти катера используются для патрулирования береговой линии Крыма. Очевидно, что рашисты очень испуганы атаками украинских дронов, и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности", – говорится в сообщении.

Также представители военного партизанского движения украинцев и крымских татар добавили, что обнаружена база российских военных на въезде в Бахчисарай, и озвучили координаты.

"Россияне имели неосторожность не замаскировать свои КАМАЗы. Ждите привет", – пообещали Атеш.

Несколькими днями ранее партизаны сообщали, что оккупанты оборудуют огневые позиции на пляжах Евпатории.

В целом ситуацию на полуострове украинская разведка оценивает как тревожную. Из-за участившихся обстрелов Крыма российские войска нервничают. Ситуацию еще больше усугубил удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Украинские спецслужбы знают о действиях противника на полуострове. Для выполнения операций они используют разведывательные данные, которые удалось заполучить, и они очень помогают реализовывать поставленные задачи. Так, 22 сентября начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал об уничтожении во временно оккупированном Крыму российских систем ПВО.

Ранее Фокус писал, что россияне бросают в Крыму места своего расположения и технику, поскольку не могут ее заправить.