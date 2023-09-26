Ракетный удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе навели российские офицеры из-за безденежья, – СМИ

Информаторы получили вознаграждение от партизанского движения АТЕШ, которое должно "покрыть риски офицеров и их семей".

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Российские офицеры были завербованы украинскими партизанами, чтобы помочь организовать ракетную атаку на штаб Черноморского флота в Крыму на прошлой неделе. Процесс вербовки облегчил тот факт, что многие офицеры находятся в стесненном финансовом положении из-за задержек зарплаты. Об этом сообщил представитель партизанского движения АТЕШ в эксклюзивном интервью изданию Kyiv Post.

Представитель партизанского движения украинцев и татар в Крыму (АТЭШ) заявил, что ключевую информацию о местонахождении и деятельности высокопоставленных российских командиров офицеры предоставили в обмен на финансовое вознаграждение.

Представитель АТЕШ отметил, что информаторы из числа офицеров считают, что их страна "ведет преступную войну и что это необходимо остановить", а задержки выплат сами по себе не заставят военнослужащих российской армии идти против власти.

"Финансовое вознаграждение только помогает им принять решение о сотрудничестве с движением АТЕШ, оно служит дополнительным стимулом", — сказал собеседник издания.

Партизаны не озвучили сумму вознаграждения, но заверили, что этих денег будет достаточно для "покрытия рисков офицеров и их семей". Также в тайне держатся имена информаторов, их звания и принадлежность к воинским подразделениям. Однако АТЕШ заявило, что имеет доступ к "общей деятельности командования черноморского флота", а собранная информация оперативно передается СБУ и другим украинским госструктурам.

Несмотря на успехи, положение партизан на временно оккупированных украинских территориях остается крайне рискованным.

"Российские военные прекрасно осведомлены о существовании партизанского движения и бросают все свои силы и средства на его подавление и выявление нашей агентуры. Растущее сопротивление среди крымчан их очень беспокоит", — заявил представитель АТЕШ.

АТЕШ намерено продолжать свою подрывную деятельность против российских вооруженных сил, оккупировавших Крым.

"У нас есть уши и глаза, как внутри, так и снаружи. Поэтому мы первые, кто слышит и видит, что там происходит", — заявил представитель партизанского движения.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Центр стратегических коммуникаций подтвердил поражение штаба флота РФ.

В результате удара Российский флот и армия в аннексированном Крыму временно остались без командования и управления. Ракетные удары по штабу ЧФ РФ вывели из строя систему планирования и управления силами и средствами.

Ранее Фокус писал о том, что в результате попаданий по зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них командующий Черноморского флота России — адмирал Виктор Соколов.