Ракетний удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі навели російські офіцери через безгрошів'я, — ЗМІ

Інформатори отримали винагороду від партизанського руху АТЕШ, яка має "покрити ризики офіцерів та їхніх сімей".

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Російські офіцери були завербовані українськими партизанами, щоб допомогти організувати ракетну атаку на штаб Чорноморського флоту в Криму минулого тижня. Процес вербування полегшив той факт, що багато офіцерів перебувають у скрутному фінансовому становищі через затримки зарплати. Про це повідомив представник партизанського руху АТЕШ в ексклюзивному інтерв'ю виданню Kyiv Post.

Представник партизанського руху українців і татар у Криму (АТЕШ) заявив, що ключову інформацію про місцезнаходження і діяльність високопоставлених російських командирів офіцери надали в обмін на фінансову винагороду.

Представник АТЕШ зазначив, що інформатори з числа офіцерів вважають, що їхня країна "веде злочинну війну і що це необхідно зупинити", а затримки виплат самі по собі не змусять військовослужбовців російської армії йти проти влади.

"Фінансова винагорода тільки допомагає їм прийняти рішення про співпрацю з рухом АТЕШ, вона є лише додатковим стимулом", — сказав співрозмовник видання.

Партизани не озвучили суму винагороди, але запевнили, що цих грошей буде достатньо для "покриття ризиків офіцерів та їхніх сімей". Також у таємниці тримають імена інформаторів, їхні звання та приналежність до військових підрозділів. Однак АТЕШ заявило, що має доступ до "загальної діяльності командування чорноморського флоту", а зібрана інформація оперативно передається СБУ та іншим українським держструктурам.

Незважаючи на успіхи, становище партизан на тимчасово окупованих українських територіях залишається вкрай ризикованим.

"Російські військові прекрасно обізнані про існування партизанського руху і кидають усі свої сили і засоби на його придушення і виявлення нашої агентури. Зростаючий опір серед кримчан їх дуже турбує", — заявив представник АТЕШ.

АТЕШ має намір продовжувати свою підривну діяльність проти російських збройних сил, які окупували Крим.

"У нас є вуха і очі, як усередині, так і зовні. Тому ми перші, хто чує і бачить, що там відбувається", — заявив представник партизанського руху.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, ЗСУ завдали ракетного удару по Севастополю. Центр стратегічних комунікацій підтвердив ураження штабу флоту РФ.

Унаслідок удару Російський флот і армія в анексованому Криму тимчасово залишилися без командування та управління. Ракетні удари по штабу ЧФ РФ вивели з ладу систему планування та управління силами і засобами.

Раніше Фокус писав про те, що в результаті влучень по будівлі штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули 34 офіцери. Серед них командувач Чорноморського флоту Росії — адмірал Віктор Соколов.