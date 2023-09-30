Дроны и дальнобойные ракеты: Украина потратит $1,5 миллиарда на производство оружия в 2024 году, – CNN

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отечественное оружие хорошо себя зарекомендовало в тылу врага, помогая уничтожать военные объекты.

Полтора миллиарда долларов (55,8 млрд. грн) планирует потратить правительство Украины в 2024 году на производство дронов, ракет большой дальности и других вооружений и техники. Об этом, пишет CNN, заявил на первом Международном форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Озвученная сумма в семь раз больше, чем в прошлом году.

По его словам, эти планы возникли в связи с тем, что Киев использует ракеты и беспилотники отечественного производства для нанесения ударов по целям на территории РФ, за пределами линии фронта.

"Мы запускаем новые производства. Мы расширяем те, которые давали результаты до полномасштабного вторжения. Мы инвестируем в новые технологии и новые разработки. Мы готовы помочь всем, кто производит качественное вооружение для нашей армии", – сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что оборонная промышленность Украины остается для РФ одной из основных целей ракетных атак. С начала войны от них пострадали 37 предприятий ВПК,

"Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их возобновлению", – добавил он.

Владимир Зеленский также выступил на форуме, где присутствовали представители 30 стран Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также более 250 компаний-производителей оружия. Президент подчеркнул, что Украина готова предложить особые условия компаниям, которые не против развивать производство вооружений совместно с Киевом. По его словам, приоритетное внимание сейчас уделяется развитию оборонного производства с использованием современных технологий, производству снарядов, ракет, беспилотников в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами в этой области и используя наш опыт в их эксплуатации

"Мир видит, на что способны украинские ракеты, технологии и беспилотники. Мы создаем первый в мире флот военно-морских дронов, которые делают российские военные корабли неэффективными и заставляют их скрываться", – сообщил глава государства, добавив, что Украина начнет производить артиллерийские системы и снаряды калибра 155 мм, которые широко использовались во время войны с Россией.

Владимир Зеденский выступает на оборонном форуме Фото: Пресс-служба КМУ

Важным событием форума стало создание Альянса оборонных индустрий, присоединиться к которому может каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира. К моменту закрытия форума в Альянс оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран, сообщили в МИДе.

Ранее Фокус писал, как некоторые компании из Европы и Юго-Восточной Азии помогают России производить новое оружие для войны в Украине.