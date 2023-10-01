Британские военные впервые могут официально появиться в Украине, — Минобороны

По словам министра обороны Гранта Шэппса, военнослужащие Великобритании в Украине обеспечат подготовку бойцов Сил обороны, а Королевский флот — безопасность судоходства в акватории Черного моря.

Министерство обороны Великобритании намерено разместить в Украине британских военнослужащих, которые бы осуществляли подготовку украинских бойцов и обеспечивали безопасность движения судов в акватории Черного моря. Таким образом после визита в Киев министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, в Украине впервые официально могут быть размещены подразделения британской армии. Об этом говорится в материале The Telegraf от 30 сентября.

По словам обозревателей, новый глава оборонного ведомства сообщил, что в соответствии с планами, обсуждаемыми с военными руководителями, Великобритания расширит программу подготовки украинских военнослужащих. В интервью изданию Шэппс добавил, что провел переговоры с руководством армии о переносе на территорию Украины "более активного обучения и производства" военной техники. Также он призвал больше британских оборонных компаний открывать заводы в Украине.

"Я говорил сегодня о том, что в конечном итоге подготовка будет приближена и фактически перенесена на территорию Украины. Особенно на западе страны, я думаю, что сейчас есть возможность сделать больше вещей внутри страны", и не только обучение. Мы также видим как BAE (британская оборонная компания), например, переходит на производство в стране", — сказал Шэппс.

Что касается обстановки в Черном море то британский министр отметил важность недопущения ситуации, при которой "по умолчанию будет запрещено международное судоходство". Поэтому Лондон готов задействовать королевский флот для обеспечения безопасности украинских торговых судов в акватории Черного моря.

Авторы публикации обращают внимание на то, что подобные высказывания Шэппса с одной стороны означают изменение подхода в вопросе расширения военного присутствия в Украине. Но с другой стороны присутствие военно-морских сил Великобритании в Черном море приведет к серьезной эскалации в отношениях Лондона и Москвы.

Реакция в российских СМИ

Некоторые "эксперты" в РФ полагают, что в Кремле не оставят без внимания такие шаги со стороны военного руководства Великобритании. В частности "Военное обозрение" пишет, что появление тренировочных баз на украинской территории приведет к тому, что по ним "обязательно отработают ракеты"

"По-видимому, Шэппс является очередным "ястребом" в британском правительстве, размахивающим саблей с угрозами в адрес России. Этакий второй Борис Джонсон, готовый на все ради Украины", — пишут российские обозреватели.

Отметим, что на момент публикации российские официальные лица не комментировали слова британского министра, однако ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие Запада в конфликте якобы всего лишь оттягивает его завершение.

"Это не может каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции. Конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более в случае, если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом для особого внимания наших военных", — комментировал Песков.

Напомним, правительство Великобритании 29 сентября, ввело новые санкции против России за проведение ею "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Ограничения распространяются на чиновников, причастных к прошлогодним фиктивным референдумам, организованным для легитимизации попытки аннексии украинских территорий.