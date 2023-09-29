Британия ввела новые санкции против РФ за "выборы" на оккупированных территориях Украины

Новые британские санкции распространяются на чиновников, причастных к прошлогодним фиктивным референдумам, организованным для легитимизации попытки аннексии территории Украины.

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Британское правительство в пятницу, 29 сентября, ввело новые санкции против России за проведение ею "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства.

Глава МИД Джеймс Клеверли заявил, что Британия ввела санкции против российских чиновников, причастных к недавним фиктивным выборам в украинских областях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской, а также в незаконно аннексированном Крыму.

В частности, в новый санкционный список внесены 11 физических и юридических лиц.

Среди указанных есть организация и высокопоставленные чиновники России:

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, которая организовала в сентябре псевдовыборы и прошлогодние референдумы на оккупированных частях Украины.

Секретарь ЦИК, одно из высших должностных лиц Центральной избирательной комиссии Наталья Бударина.

Председатель так называемой Херсонской ОГА Андрей Алексеенко.

Председатель так называемой избирательной комиссии в Херсоне Марина Захарова.

В пресс-релизе добавляют, что эти санкции предусматривают замораживание активов этих чиновников и запрет на въезд в Великобританию.

Всего с начала полномасштабного вторжения Великобритания ввела санкции против 1600 физических и юридических лиц РФ.

Напомним, 11 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во время телемарафона сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне проводили так называемые "выборы" под принуждением.

Он отметил, что оккупационные власти заявили, что явка на псевдовыборах превысила 50%.