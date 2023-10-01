Убийственный рекорд: РФ запустила в сентябре более 500 Shahed-136 по Украине (инфографика)

Количество запущенных дронов-камикадзе свидетельствует о том, что у РФ нет их дефицита. Оккупанты не только наращивают количество, но и меняют тактику ударов.

Российская армия существенно нарастила удары по Украине с дронов-камикадзе Shahed-136. В сентябре было запущено 503 беспилотника. Об этом сообщает Defense Express.

Вероятно, у РФ нет дефицита барражирующих снарядов. В отличие от крылатых ракет, РФ активно использует Shahed-136 последние несколько месяцев. Статистика запуска дронов-камикадзе Shahed:

июнь — 197;

июль — 246;

август — 167;

сентябрь — 503.

Максимальная пауза между ударами была только два дня: 16 и 21 сентября. В среднем оккупанты запускают от 20 дронов-камикадзе. Украинская противовоздушная оборона сбивает в среднем 73-77% от всех БПЛА. Когда враг запускает до 20 Shahed, эффективность ПВО достигает почти 100%. До этого наибольшее количество запущенных дронов-камикадзе было в мае — 413 единиц.

Синим обозначено количество запущенных Shahed-136, а красным — количество сбитых дронов Фото: Defense Express

Россия постоянно меняет тактику ударов. После масштабных ударов по Одессе враг начал бить по Хмельницкому, Винницкой области, а в ночь на 1 сентября и по Черкасской области. В последней атаке ПВО сбило только 53% от всех запущенных 30 дронов-камикадзе.

Также авторы обращают внимание, что для РФ использование Shahed-136 является относительно дешевым оружием. Неизвестно, сколько стоит один Shahed-136, но если предположить, что он стоит 100 тысяч долларов, то в сентябре на БПЛА оккупанты потратили около 50 млн долларов. Стоимость противоракеты может достигать миллионов, поэтому в РФ могут делать ставку на истощение ПВО и постоянную смену тактики.

Напомним, 30 сентября в Силах обороны Юга сообщили, что ВСУ сбивают 70-80% воздушных целей.

29 сентября в Генштабе заявили, что РФ модернизирует Shahed-136 и может запустить массовое производство .