Применят советскую тактику: как РФ в Черном море попытается бороться с украинским флотом дронов, — Forbes

Россияне могут задействовать вертолеты Ка-27 с гидролокаторами на борту, которые будут выполнять задачи в комбинации с противолодочными кораблями проекта 22160, и корветами проекта 1124 "Альбатрос".

Украина намерена укрепить свой потенциал в Черном море за счет ударных морских подводных беспилотников "Маричка", которые могут нанести серьезный ущерб остаткам Черноморского флота ВМФ России. Чтобы как-то противостоять этим угрозам российские военные могут применить тактику перехвата, которая известна еще с времен СССР. О том какие контрмеры примут российские военные стратеги, чтобы уберечь свои корабли, говорится в материале издания Forbes.

Прежде всего обозреватели отметили, что в условиях когда Турция закрыла Босфор для военных кораблей, Черноморский флот вынужден обходиться теми силами, которые у него уже есть. Поэтому, чтобы противостоять украинским дронам, оккупанты могут использовать комбинацию из кораблей и вертолетов для отслеживать подводных целей, обеспечивая взаимное прикрытие.

При этом речь может идти о двух-трех единицах техники, в число которой входит вертолеты Ка-27 с гидролокаторами на борту, противолодочные корабли проекта 22160, и корветы проекта 1124 "Альбатрос" (по классификации НАТО — Grisha-III).

Корабль проекта 1124 "Альбатрос"

"Если Черноморский флот сможет развернуть вертолеты Ка-27 и противолодочные корабли Grisha-III так же, как это сделал советский флот, возможно, ему удастся найти и потопить украинские подводные дроны до того, как те встанут на якорь", — пишут эксперты.

Как это работает

Согласно советской тактике, для решения таких задач используются два вида гидролокаторов: погружной и носовой. Последний постоянно применяли во время движения на корветах "Альбатрос". Единственный минус — слепая зона в районе расположения корабельных винтов. По мнению авторов публикации, если россиянам удастся повторить эту тактику, у них появится возможность перехватывать будущие атаки украинских подводных беспилотников.

Российский корабль проекта 22160

Однако данная тактика была достаточно сложной. Как пояснил военно-морской консультант Трой Бентц советские силы полагались на активный гидролокатор как на предпочтительный метод обнаружения.

"Они поняли, что погружение гидролокатора — опускание гидролокационного преобразователя в воду с вертолета на быстроходных платформах — очень ценно. Поэтому использование двух или трех платформ в системе было наиболее эффективным с тактической точки зрения", — отметил Бентц.

Эксперт добавил, что корабли и вертолеты действовали совместно — Один корабль дрейфовал, активно пингуя погружающимся гидролокатором, а другой мчался вперед на расчетную позицию Таким образом, пары вертолетов или корветов могли протянуть своего рода гидролокационную цепь через морское препятствие — например, через устье залива.

Недостатки метода

Но в этой тактики есть и свои недостатки он заключается в том, что когда гидролокаторы погружались в воду, корабль вынужден простаивать, из-за чего опытные подводники пользовались пробелами в такой цепи. Например, в 1977 году подводная лодка Королевского флота HMS Swiftsure, воспользовавшись этим участком, проникла в советскую боевую группу и несколько часов провела под новым авианосцем "Киев", собирая разведданные.

"Все это говорит о том, что советская сторона имела эффективный, но далеко не совершенный метод ведения противолодочной борьбы вблизи берега. Если россияне смогут повторить эту тактику, у них появится шанс перехватить будущие атаки украинских беспилотных подводных лодок", — подытожили западные обозреватели.

Ранее сообщалось, что украинская разработка волонтеров — подводный дрон "Маричка" успешно прошел испытания. Предполагается, что беспилотник можно применять для поражения мостов, кораблей, береговых укреплений и подлодок оккупантов.