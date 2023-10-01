Таврическое направление: количество боевых столкновений увеличилось почти вдвое (видео)

По данным спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, сейчас продолжаются активные боевые действия. Враг пытается вернуть утраченные позиции в районе Работино.

Противник усиливает штурмы на Таврическом направлении, которое охватывает Запорожскую область и территории до населенного пункта Авдеевка. За последние дни количество атак ВС РФ увеличилось почти вдвое. Об этом спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил 1 октября в эфире телемарафона.

"Сейчас продолжаются активные боевые действия. Враг пытается вернуть утраченные позиции в районе Работино. Если говорить о зоне ответственности ОСУВ "Таврия" в целом, то враг увеличил свое давление", — сообщил спикер.

По его информации, за прошедшие сутки враг увеличил свое давление, нанес 6 ракетных, 17 авиационных ударов. Противник совершил 879 артиллерийских обстрелов, также произошло 34 боевых столкновения. Российские военные пытались восстановить утраченное положение возле Авдеевки, давить на Марьинку, зафиксировано 10 неудачных атак. Также пытается восстановить утраченное положение в районе Вербового, Новоселовки и Степового в Запорожской области.

"Если статистически сравнивать, то количество боестолкновений выросло почти в два раза", — подытожил Александр Штупун.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1231 огневой задачи. Общие потери врага составили 251 человек. Уничтожены 23 единицы военной техники противника. В частности, 5 ББМ, 8 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 2 БпЛА, 4 единицы автомобильной и 2 – специальной техники. Также уничтожены 4 склада боеприпасов врага.

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Напомним, 1 октября сообщалось, что РФ запустила в сентябре более 500 Shahed-136 по Украине. Количество запущенных дронов-камикадзе свидетельствует о том, что у РФ нет их дефицита. Оккупанты не только наращивают количество, но и меняют тактику ударов.