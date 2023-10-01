Для сдерживания России: Великобритания перебросила истребители Typhoon в Польшу

Истребители должны продемонстрировать Владимиру Путину, что консервативное правительство способно защитить демократию и свободу от деспотичных тиранов, заявил глава Минобороны Грант Шеппс.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что в Польше разместят истребители Eurofighter Typhoon для защиты восточного фланга НАТО от РФ. Об этом сообщает Mirror.

Вечером 1 октября истребители Королевских Воздушных сил Великобритании отправлены в Польшу. Министр обороны Шеппс одобрил отправку 4 самолетов Typhoon.

"В ответ на просьбу наших польских друзей, RAF Typhoon приземляются в Польше, когда я выступаю, чтобы поддержать нашего союзника по НАТО с растущей угрозой российского вмешательства. Развернув их накануне выборов в Польше, они станут очень мощным способом неоспоримо показать Путину, что это консервативное правительство защитит демократию и свободу от любого деспотичного тирана, который угрожает нашим союзникам", — заявил Шеппс во время конференции Консервативной партии в Манчестере.

Также есть версия, что самолеты перебрасывают, чтобы заместить польские МиГ-29, которые были переданы Украине. Кроме этого Великобритания направит 200 бойцов в Косово на фоне обострения ситуации в частично признанной стране. Бойцов направят из 1-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской. В Косово уже находится 400 бойцов в составе миротворческой миссии KFOR.

"Развертывание 1-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской демонстрирует способность вооруженных сил Великобритании реагировать. Мы продолжаем оставаться фундаментальной частью альянса НАТО, делимся нашим военным опытом и силой", — заявил начальник штаба обороны адмирал сэр Тони Радакин.

Напомним, 5 июля СМИ писали, что Британия выделяет 1 млрд долларов на модернизацию авиапарка истребителей Typhoon.

27 сентября британские журналисты заявили, что Украина предлагает Западу бить по заводам беспилотников в РФ, Иране и Сирии.