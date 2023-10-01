ДР Конго показала на вооружении украинские РСЗО "Бастион-1" (фото)

Официально о продаже РСЗО "Бастион-1" в Конго не сообщалось, но, судя по фото, у них есть по меньшей мере две пусковые.

Демократическая Республика Конго показала наличие в вооруженных силах РСЗО "Бастион-1" украинского производства. Об этом сообщается в аккаунте Hummer Of War в Х (ранее твиттер).

Отмечается, что военные используют реактивные установки залпового огня против боевиков группировки М23 в восточных регионах страны. Пока неизвестно, сколько и когда страна приобрела или держала пусковые установки украинского производства. Официально о заказе не сообщалось. На фотографиях заметно по меньшей мере две пусковые.

РСЗО "Бастион" — это украинская модернизация советского БМ-21 "Град". Официально на вооружении "Бастионы" есть в Украине, Грузии и Сенегале. Не исключено, что какая-то из этих двух стран перепродала машины в Конго.

"Бастион-02" в ВСУ Фото: АрміяInform

Модификация коснулась замены шасси "Бастиона" на украинский КрАЗ. РСЗО имеет два варианта "Бастион-1" и "02". Последняя отличается от первой удлиненной колесной базой с местом для дополнительного пакета снарядов между пусковой и кабиной. Также "Бастион-02" может опционально оснащаться двумя ПЗРК.

Для лучшей проходимости "Бастиона" установка имеет централизованную систему подкачки шин. Производил машину Шепетовский ремонтный завод. Кабина может быть бронированной и с леворульным или праворульным рулем.

Напомним, 4 сентября в ВСУ рассказали, на что способна украинская РСЗО "Бастион-02".

5 мая украинские военные показали удары РСЗО "Бастион-02" по российским войскам.