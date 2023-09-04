Бойцы 63-й бригады рассказали, на что способна украинская РСЗО "Бастион-02" (фото)
Украинская машина построена на базе КрАЗ удлиненной колесной базы. Это позволяет сразу брать дополнительные боеприпасы на борт.
Украинская модернизация РСЗО "Град" под названием "Бастион" участвует в полномасштабной войне. В репортаже АрмияInform показали, как используют машину на фронте.
Сейчас РСЗО "Бастион-02" стоит на вооружении 63-й отдельной механизированной бригады. Машина построена на базе украинского КрАЗ-6322 с удлиненной колесной базой. Это позволяет брать с собой дополнительные реактивные снаряды.
"Когда дежурный по артиллерии передает координаты, то у нас есть чуть больше 10 минут для того, чтобы полностью вычислить дальность цели, выбрать лучшую огневую позицию и добраться до нее, а потом уже наводимся и ожидаем команду", — рассказывает командир реактивного взвода Михаил с позывным "Лео".
Отмечается, что основными целями для "Бастиона" является живая сила оккупантов, склады с боеприпасами, ангары с вражеской техникой и легкобронированная техника. По словам командира взвода, "Бастион-02" хорош тем, что накрывает своим огнем довольно большую площадь. Если правильно рассчитать поправку на ветер, то поразить цель удастся. Дальность выстрела такая же как и у "Града" — от 20 до 40 км. В самые ожесточенные дни экипаж выпускал до 300 снарядов по врагу.
Оккупанты постоянно охотятся на пусковую установку, поэтому военные имеют несколько тайников для машины.
"Во время одного из выездов нам приходилось ехать с максимальной скоростью, которую может развивать "Бастион-02" — 95 км/ч. Тогда за нами летал вражеский "Орлан", но он не достиг своей цели. Мы на своей земле, поэтому нам некуда отступать и мы обязательно вернем каждый клочок нашей земли, — рассказал водитель-заряжающий позывным "Фунтик".
Напомним, 29 апреля ВСУ получили из Чехии модернизированные РСЗО "Град" — BM-21 MT на базе чешского грузовика Tatra.
30 августа СМИ писали, что Украина модернизирует ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям.