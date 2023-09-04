Бойцы 63-й бригады рассказали, на что способна украинская РСЗО "Бастион-02" (фото)

Украинская машина построена на базе КрАЗ удлиненной колесной базы. Это позволяет сразу брать дополнительные боеприпасы на борт.

Related video

Украинская модернизация РСЗО "Град" под названием "Бастион" участвует в полномасштабной войне. В репортаже АрмияInform показали, как используют машину на фронте.

Сейчас РСЗО "Бастион-02" стоит на вооружении 63-й отдельной механизированной бригады. Машина построена на базе украинского КрАЗ-6322 с удлиненной колесной базой. Это позволяет брать с собой дополнительные реактивные снаряды.

"Бастион-02" имеет удлиненную платформу Фото: АрміяInform

"Когда дежурный по артиллерии передает координаты, то у нас есть чуть больше 10 минут для того, чтобы полностью вычислить дальность цели, выбрать лучшую огневую позицию и добраться до нее, а потом уже наводимся и ожидаем команду", — рассказывает командир реактивного взвода Михаил с позывным "Лео".

Отмечается, что основными целями для "Бастиона" является живая сила оккупантов, склады с боеприпасами, ангары с вражеской техникой и легкобронированная техника. По словам командира взвода, "Бастион-02" хорош тем, что накрывает своим огнем довольно большую площадь. Если правильно рассчитать поправку на ветер, то поразить цель удастся. Дальность выстрела такая же как и у "Града" — от 20 до 40 км. В самые ожесточенные дни экипаж выпускал до 300 снарядов по врагу.

"Бастион-02" Фото: АрміяInform

Оккупанты постоянно охотятся на пусковую установку, поэтому военные имеют несколько тайников для машины.

"Во время одного из выездов нам приходилось ехать с максимальной скоростью, которую может развивать "Бастион-02" — 95 км/ч. Тогда за нами летал вражеский "Орлан", но он не достиг своей цели. Мы на своей земле, поэтому нам некуда отступать и мы обязательно вернем каждый клочок нашей земли, — рассказал водитель-заряжающий позывным "Фунтик".

"Бастион" имеет те же неуправляемые пусковые, что и у РСЗО "Град" Фото: АрміяInform

Напомним, 29 апреля ВСУ получили из Чехии модернизированные РСЗО "Град" — BM-21 MT на базе чешского грузовика Tatra.

30 августа СМИ писали, что Украина модернизирует ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям.