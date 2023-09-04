Бійці 63-ї бригади розказали, на що здатна українська РСЗВ "Бастіон-02" (фото)

Українська машина побудована на базі КрАЗ подовженої колісної бази. Це дозволяє одразу брати додаткові боєприпаси на борт.

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Українська модернізація РСЗВ "Град" під назвою "Бастіон" бере участь в повномасштабній війні. У репортажі АрміяInform показали, як використовують машину на фронті.

Нині РСЗВ "Бастіон-02" стоїть на озброєнні 63-ї окремої механізованої бригади. Машина побудована на базі українського КрАЗ-6322 з подовженою колісною базою. Це дозволяє брати із собою додаткові реактивні снаряди.

"Бастіон-02" має подовжену платформу Фото: АрміяInform

"Коли черговий по артилерії передає координати, то у нас є трохи більше ніж 10 хвилин для того, щоб повністю вирахувати дальність цілі, обрати найкращу вогневу позицію й дістатися до неї, а потім уже наводимось і очікуємо команду", — розповідає командир реактивного взводу Михайло на позивний "Лео".

Зазначається, що основними цілями для "Бастіону" є жива сила окупантів, склади з боєприпасами, ангари з ворожою технікою та легкоброньована техніка. За словами командира взводу, "Бастіон-02" гарний тим, що накриває своїм вогнем доволі велику площу. Якщо правильно розрахувати поправку на вітер, то уразити ціль вдасться. Дальність пострілу така сама як і "Граду" — від 20 до 40 км. В найзапекліші дні екіпаж випускав до 300 снарядів по ворогу.

"Бастіон-02" Фото: АрміяInform

Окупанти постійно полюють на пускову установку, тому військові мають декілька схованок для машини.

"Під час одного з виїздів нам доводилося їхати з максимальною швидкістю, яку може розвивати "Бастіон-02" — 95 км/год. Тоді за нами літав ворожий "Орлан", але він не досягнув своєї мети. Ми на своїй землі, тому нам немає куди відступати й ми обов’язково повернемо кожен клаптик нашої землі, — розповів водій-заряджаючий позивним "Фунтік".

"Бастіон" має ті самі некеровані пускові, що і в РСЗВ "Град" Фото: АрміяInform

Нагадаємо, 29 квітня ЗСУ отримали з Чехії модернізовані РСЗВ "Град" — BM-21 MT на базі чеської вантажівки Tatra.ʼ

30 серпня ЗМІ писали, що Україна модернізує ракети "Нептун" для ударів по наземних цілях.