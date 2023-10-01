"Воевать на нем нереально": К-2 ВСУ позвонили гендиректору "Уралвагонзавода" (видео)

Российским конструкторам и лично гендиректору единственного танкового предприятия РФ было донесено о проблемах с танками Т-72Б3М. Командир танкового батальона "Кочевник" попросил делать танки лучше, чтобы когда они были трофеями, то их состояние было не таким плохим.

Украинский танкист с позывным "Кочевник" из батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады созвонился с российскими разработчиками танков относительно их плохого технического состояния. Видео опубликовано в телеграм-канале Ukrainian Militant.

"Кочевник" позвонил Александру Анатольевичу, который якобы является одним из разработчиков танка Т-72Б3М. Во время разговора украинский танкист пожаловался на то, что танк "выплевывает масло и в нем не работает компрессор". Российский чиновник пообещал разобраться в ситуации на заседании в "Уралвагонзаводе".

"Смотрите, проблема такая: мы заливаем, но выплевывает масло, второе — компрессор не накачивает атмосферы в баллоны. Я командир бронегруппы. Новый танк, но воевать на нем нереально", — говорит "Кочевник" россиянину.

Александр Анатольевич, по его словам, знает о проблемах с танками и он пообещал передать разработчикам, что они "м*удаки". Также украинский военный говорит. что на танке сгорел поворотный механизм башни, поэтому им пришлось вручную крутить, как "в 43-м на Т-34-76".

После этого "Кочевник" набрал генерального директора "Уралвагонзавода" Андрея Абакумова (по официальным данным исполняющий обязанности гендиректора). Ему он повторил те же проблемы, на что россиянин попросил все повторить в WhatsApp и пообещал "детального обсудить проблемы с конструкторами".

В конце "Кочевник" добавил, что он из 54-бригады ВСУ и попросил директора делать танки Т-72 лучше, чтобы когда они их трофеилы, то они были не в таком плохом состоянии. Завершалось все словами "Слава Украине", но на нее россияне не отвечали.

Напомним, в РФ планируют возобновить производство танков Т-80, был залит первый двигатель на одном из российских предприятий.

29 июня в "Ростехе" заявили, что "Уралвагонзавод" направил все мощности на производство танков.