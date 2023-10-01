"Поддержка Украины будет продолжаться": Рустем Умеров поговорил с главой Пентагона

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Ллойд Остин пообещал Украине дальнейшую поддержку со стороны США.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время разговора Остин заверил, что украинские военнослужащие будут иметь поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом Рустем Умеров сообщил 1 октября в социальной сети "Х" (ранее Twitter).

"Сегодня имел телефонный разговор с моим американским коллегой, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь со стороны США", — написал министр обороны.

"Министр Остин заверил меня, что американская поддержка Украины будет продолжаться. Украинские воины и в дальнейшем будут иметь сильную поддержку на поле боя", — сообщил Рустем Умеров.

В свою очередь, Умеров поблагодарил американского коллегу за поддержку.

Ситуация в США

30 сентября пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней до 17 ноября текущего года. Это устранило ожидаемую приостановку работы правительства, которая могла бы случиться с 1 октября.

В законе не предусмотрено выделение средств для Украины, при этом сам глава Белого дома ранее заявил, что Соединенные Штаты "ни при каких обстоятельствах" не могут позволить себе прекратить поддержку Киева.

Напомним, 30 сентября Фокус сообщал, что в Сенате США предлагают не помогать Украине, чтобы избежать шатдауна.

Ранее, 28 сентября стало известно, что в Конгрессе США принимали законопроект об оборонном бюджете. Перед голосованием из него вырезали упоминание о выделении 300 миллионов долларов на помощь Украине.