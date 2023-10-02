В МО РФ заявили о перехвате 7 баллистических ракет "Гром-2", которые Украина по ним не запускала

"Сбивать" украинские ракеты россияне начали еще с марта 2023 года. В то же время публично объявлено, что работы по проекту "Гром-2" в Украине выполнены лишь на 75%.

На фоне сообщений об успешной работе украинской ПВО о перехвате российских баллистических ракет системой Patriot, в России тоже решили похвастаться достижениями своих противовоздушных защитников. В Минобороны РФ заявили, что с легкостью сбивают украинские баллистические ракеты "Гром-2". Об этом пишет Defense Express.

"Минобороны РФ продолжает генерировать "новости" об "успешном перехвате средствами ПВО" баллистических ракет оперативно-тактического уровня "Гром-2". При этом не одной, а сразу двух в пока оккупированном Крыму вблизи Джанкоя и это первый случай, когда в РФ решили не мелочиться, потому что до этого "сбивали" максимум по одной", — пишет издание.

Отмечается, что "сбивать" украинские ракеты россияне начали еще с марта этого года, и уже имеют в копилке 7 ракет — 30 марта, 9 и 23 апреля, 7 и 26 мая по одной, а 1 октября, уже сразу две.

В то же время публично объявлено, что работы по проекту "Гром-2" выполнены лишь на 75% по состоянию на июнь 2023 года и на его завершение нужны — 0,5 млрд долларов.

"То есть, если брать эту информацию, как отправную — что именно сбивают в РФ остается неизвестным", — пишет издание.

Также в Defense Express пишут, что остается под вопросом, могут ли ВС РФ вообще сбивать баллистические ракеты, потому что необходимо иметь зенитную ракету с кинетическим перехватом цели.

В РФ в качестве противоракеты для С-400 используется 9М96Е2 (9М96Е/ДМ), для которой задекларирован перехват баллистических целей на дальности 30 км и на высоте до 25 км. Иногда этот аспект в России просто обходят фразой "максимально близкий подрыв".

Опыт США с ЗРК Patriot PAC 2 уже доказал, что перехват близким подрывом и даже увеличение размеров поражающих элементов не позволяет надежно перехватывать баллистические ракеты. В частности, для Patriot PAC 2 это гарантировалось на уровне 0,8-0,95 в соответствии с результатами полигонных испытаний.

"Вопрос что именно, а главное и чем именно в РФ перехватывают баллистические цели остается под вопросом", — комментируют заявления Минобороны РФ в Defense Express.

Напомним, что украинская разработка — подводный дрон "Маричка" успешно прошел испытания. БпЛА можно применять для поражения мостов, кораблей, береговых укреплений и подводных лодок оккупантов.

Также ранее сообщалось, что в Черниговской области двое мужчин украли ЗРК "Тор" россиян и боеприпасы и хранили все это в гараже.