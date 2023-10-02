Как США будут защищать остров Гуам от ударов: новые детали создания сети защитных датчиков

Остров Гуам является крупнейшей авиабазой США в Тихом океане, где есть авиабаза, морская база и другие военные объекты, которые находятся в близости к Китаю и КНДР.

Крупнейшая стратегическая база в Тихом океане США на острове Гуам получит новую систему защиты от угроз в воздухе. Об этом сообщает Naval News.

Агентство противоракетной обороны (MDA) раскрыло новые детали о планах построения сенсорной сети, а также новую информацию, связанную с пусковыми установками для обороны Гуама. Решено, что вместо мобильных пусковых установок с ракетами акцент будет на стационарных пусковых. Вероятно, система будет похожа на ту, которая сейчас есть на береговых объектах Aegis.

Топология Гуама отличается от любого другого объекта, где есть береговые системы Aegis. Радары TPY-6 будут не "мобильными", а "транспортабельными". Разница заключается в том, что передвижные системы требуют размещения нескольких блоков или модулей TPY-6, а мобильные этого не требуют. Согласно данным издания, радар TPY-6 будет смонтирован на платформе, а связанные с ним модули оборудования для управления радаром будут размещены вместе с ним.

Гуам находится близко к Китаю и КНДР, что делает его защиту центральной задачей для Индо-тихоокеанского командования. На острове есть база ВМС с атомными подводными лодками, авиабаза с бомбардировщиками, а также база морских пехотинцев на 5000 бойцов.

Для защиты острова интегрируется оборонная архитектура:

система боевого управления IBCS (интегрированная система боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной);

комплекс Aegis;

ПРО Patriot и THAAD;

зенитные ракеты SM-3, SM-6, AMRAAM, AIM-9 Sidewinder.

Напомним, 30 августа СМИ писали, что Воздушные силы США увеличат количество своих баз в Тихом океане.

4 апреля в британских газетах писали, что на острове Гуам будут боевые действия, если дойдет до конфликта США и Китая.