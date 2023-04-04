Остров Гуам: The Economist назвал, где может начаться следующая война США с Китаем (фото)

Самая отдаленная часть США является достаточно уязвимым объектом для китайских ракет. В Вашингтоне понимают угрозы, поэтому запрашивают на следующий год более 1 млрд. долларов на усиление противоракетной обороны острова.

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Туристический остров и важный военный форпост остров Гуам является удивительным местом в обороне американской армии. Место, где начинается США, может стать местом, где начнется грядущая война с Китаем. Об этом сообщает The Economist.

Остров Гуам – это самая западная часть Соединенных Штатов. Население региона составляет около 170 тысяч человек, а протяженность острова составляет 48 км. Отсюда Штаты могут распространять свое влияние на Тихий океан. Военные игры неоднократно включали остров Гуам. В их рамках Китай будет бить по Гуаму, но для противостояния этому остров сейчас не защищен.

Защищает остров батарея THAAD, которая способна перехватывать баллистические ракеты, однако проблема в том, что она не всегда работает. Как отмечают в издании, THAAD нацелен для перехвата ракетных атак со стороны Северной Кореи, а не для противостояния китайскому давлению. Дополнительную защиту острова могут предоставить корабли с комплексами Aegis, однако они не всегда могут быть рядом.

Расположение острова Гуам

Вместе с тем Китай не скрывает, что Гуам находится у них под прицелом. Ракету DF-26 с дальностью действия в 4000 км принято называть "гуамским убийцей". В пропаганде своей армии Китай уже не раз уничтожал авиабазу Андерсена на острове Гуам. Также у американской базы мало защищенных укрытий для самолетов, а топливо для них хранится в надземных резервуарах.

"Мы догоняем", — заявил вице-адмирал Джон Гилл, директор Агентства противоракетной обороны США.

В издании отмечают, что Пентагон запросил 1,5 млрд долларов на создание многослойной защиты Гуама. Основная часть денег пойдет на противодействие ракетной угрозе. Первым шагом станет расположение систем Aegis на суше с современными радарами. Основная часть комплекса будет разделена на отдельные машины, чтобы повысить шансы выжить во время атаки. Вместе с THAAD это обеспечит более надежную защиту баллистических ракет. Противодействовать крылатым ракетам будет комплекс Patriot вместе с другой системой IFPC.

Напомним, 4 апреля СМИ писали, что ВВС США получат улучшенные самолеты радиоэлектронной борьбы, которые должны противодействовать РФ и КНР.

3 апреля The Economist писали, что китайским националистам не нравится, что Владивосток находится под контролем РФ.