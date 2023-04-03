Китайским националистам не нравится, что Владивосток под контролем РФ, — The Economist

На фоне новостей о развивающихся и достигших "высшего уровня в истории" российско-китайских отношений, китайцы все же напоминают миру, что их страна уступила РФ большую часть территории, включая Владивосток, еще в 19 веке.

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В Китае Владивосток традиционно называют Хайшенвай, что означает бухта морских огурцов и националистически настроенные китайцы подчеркивают, что когда-то этот город на Дальнем Востоке РФ был под контролем их страны. Об этом сегодня, 3 апреля, пишет The Economist

На фоне новостей о развивающихся и достигших "высшего уровня в истории" российско-китайских отношений, китайцы все же напоминают миру, что их страна уступила РФ большую часть территории, включая Владивосток, еще в 19 веке. В последний месяц они бурно обсуждали в социальных сетях "неравноправные договоры", которые отобрали у них эту землю.

Издание пишет, что дискуссию спровоцировало распоряжение Министерства природных ресурсов Китая, которое повторяет приказ 2003 года, требующий называть 8 населенных пунктов в России, их историческими названиями на картах Китая. И самый крупный российский порт в Тихом океане – один из этих 8 городов.

Цензура пытается успокоить ситуацию, страницы общественных деятелей, поднимающих эту тему попросту блокируют. Основные СМИ страны, даже связанный с Компартией таблоид Global Times, который любит упрекать иностранные государства в их колониализме 19-го века, — избегают этой темы.

Тем временем, сегодня, 3 апреля стало известно, что китайские аналитики используют изучение происходящих в Украине событий для укрепления собственной армии

В конце марта Фокус писал, что Си Цзиньпин заявил, что готовит свою страну к предстоящей войне и его слова следует воспринимать серьезно.

30 марта в минобороны Китая выступили с заявлением об усиленном сотрудничестве с Российской Федерацией для "защиты региона".