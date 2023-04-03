Китайським націоналістам не подобається, що Владивосток під контролем РФ — The Economist

На тлі новин про російсько-китайські відносини, що розвиваються і досягли "найвищого рівня в історії", китайці все ж таки нагадують світові, що їх країна поступилася РФ великою частиною території, включаючи Владивосток, ще в 19 столітті.

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У Китаї Владивосток традиційно називають Хайшенвай, що означає бухта морських огірків і націоналістично налаштовані китайці наголошують, що колись це місто на Далекому Сході РФ було під контролем їхньої країни. Про це сьогодні, 3 квітня, пише The Economist.

На тлі новин про російсько-китайські відносини, що розвиваються і досягли "вищого рівня в історії", китайці все ж таки нагадують світові, що їх країна поступилася РФ великою частиною території, включаючи Владивосток, ще в 19 столітті. В останній місяць вони бурхливо обговорювали у соціальних мережах "нерівноправні домовленості", які відібрали у них цю землю.

Видання пише, що дискусію спровокувало розпорядження Міністерства природних ресурсів Китаю, яке повторює наказ 2003 року, який вимагає називати 8 населених пунктів у Росії, їхніми історичними назвами на картах Китаю. І найбільший російський порт у Тихому океані – одне з цих 8 міст.

Цензура намагається заспокоїти ситуацію, сторінки громадських діячів, які порушують цю тему, просто блокують. Основні ЗМІ країни, навіть пов'язаний із Компартією таблоїд Global Times, який любить дорікати іноземним державам у їхньому колоніалізмі 19-го століття, — уникають цієї теми.

Тим часом сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що китайські аналітики використовують вивчення подій, що відбуваються в Україні, для зміцнення власної армії.

Наприкінці березня Фокус писав, що Сі Цзіньпін заявив, що готує свою країну до майбутньої війни і його слова слід сприймати серйозно.

30 березня у міноборони Китаю виступили із заявою про посилену співпрацю з Російською Федерацією для "захисту регіону".