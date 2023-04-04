Острів Гуам: The Economist назвав, де може початися наступна війна США з Китаєм (фото)

Найвіддаленіша частина США є доволі вразливим обʼєктом для китайських ракет. У Вашингтоні розуміють загрози, тому запитують на наступний рік понад 1 млрд доларів на покращення протиракетної оборони острову.

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Туристичний острів та важливий військовий форпост острів Гуам є напрочуд вразливим місцем в обороні американської армії. Місце, де починаються США, може стати місцем, де почнеться майбутня війна з Китаєм. Про це повідомляє The Economist.

Острів Гуам — це найзахідніша частина Сполучених Штатів. Населення регіону складає близько 170 тисяч людей, а довжина острова складає 48 км. Звідси Штати можуть розповсюджувати свій вплив на Тихий океан. Військові ігри неодноразово охоплювати острів Гуам. В їхніх рамках Китай буде бити по Гуаму, але для протистояння цьому острів зараз незахищений.

Захищає острів батарея THAAD, яка здатна перехоплювати балістичні ракети, однак проблема полягає в тому, що вона не завжди працює. Як зазначають у виданні, THAAD націлений для перехоплення ракетних атак з боку Північної Кореї, а не для протистояння китайського натиску. Додатковий захист острова можуть надати кораблі з комплексами Aegis, однак вони не завжди зможуть бути поруч.

Росташування острову Гуам

Разом з тим Китай не приховує, що Гуам знаходиться у них під прицілом. Ракету DF-26 з дальністю дії у 4000 км заведено називати "гуамським вбивцею". В пропаганді своєї армії Китай вже не раз знищував авіабазу Андерсен на острові Гуам. Також американська база має мало захищених укриттів для літаків, а паливо для них зберігається у надземних резервуарах.

"Ми наздоганяємо", — заявив віцеадмірал Джон Гілл, директор Агентства протиракетної оборони США.

У виданні зазначають, що Пентагон запросив 1,5 млрд доларів на створення багатошарового захисту Гуаму. Основна частина грошей піде на протидію ракетній загрозі. Першим кроком буде розташування систем Aegis на суші з сучасними радарами. Основну частину комплексу розділять на окремі машини, щоб підвищити шанси вижити під час атаки. Разом з THAAD це забезпечить більш надійний захист балістичних ракет. Протидіяти крилатим ракетам буде комплекс Patriot разом з іншою системою IFPC.

Нагадаємо, 4 квітня ЗМІ писали, що ВПС США отримають покращені літаки радіоелектронної боротьби, які мають протидіяти з РФ та КНР.

3 квітня The Economist писали, що китайським націоналістам не подобається, що Владивосток під контролем РФ.