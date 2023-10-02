Что означает для Украины приход к власти пророссийских сил в Словакии, — NYT

Словакия — это небольшая, но заметная страна для Украины, потому что она первой передала истребители МиГ-29. Теперь все будет зависеть от того, какую коалицию сформируют в парламенте.

Бывший премьер-министр Роберт Фицо победил на парламентских выборах в Словакии. Он занимает пророссийскую позицию. Ситуация может измениться в отношениях с Украиной. Об этом сообщает The New York Times.

Война в Украине затягивается, поэтому выборы в Словакии журналисты называют признаком снижения поддержки Киева на Западе. Словакия имеет давние симпатии к РФ и небольшую территорию. Пока неизвестно, какую политику будет строить Фицо, но Словакия является заметной страной в помощи Украине. Они были первыми, кто передал Украине истребители МиГ-29AS.

В Центральной Европе, которая была ядром антироссийских настроений из-за советского прошлого, сейчас воспринимает российско-украинскую войну с большим равнодушием. Партия Фицо получила 23% на выборах в парламенте. В его программу входит: остановка военной помощи Украине, социальный консерватизм, национализм, политика против ЛГБТК, а также популистские обещания социальных выплат. Это получило поддержку в малых городах и в сельской местности.

"Изношенность от войны пока более ощутима в Центральной Европе, чем в Западной. Словакия демонстрирует, что угроза у ваших дверей не обязательно означает, что вы всей душой поддерживаете Украину", — говорит профессор парижского университета Жак Рупник, он специализируется на странах Восточной и Центральной Европы.

Последние соцопросы от Globsec показывают, что 51% словаков считают виновными в войне Запад или Украину. Роберт Фицо умело сыграл на этих настроениях, пишут журналисты. Для этого он перенял часть риторики пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана, который оправдывает грубое вторжение РФ.

В правительстве Фицо должен создать коалицию. Если коалиция будет строиться с другим бывшим премьер-министром Петером Пеллегрини из партии "Голос", то вероятность прагматизма увеличивается. Ранее и сам Роберт Фицо демонстрировал высокие проевропейские настроения и был ответственным за внедрение евро в Словакии.

Журналисты прогнозируют, что давление на Украину относительно компромисса с РФ может усиливаться, как со стороны Запада так и США, где президентом может стать Дональд Трамп. К тому же Киев имеет конфликт с Польшей, где тоже должны пройти выборы. Там нет угрозы пророссийскости, но неизвестно, как выборы повлияют на двусторонние отношения.

Напомним, 1 октября Робер Фицо заявил, что Украине не передадут военной помощи.

Бывший премьер выступает против санкций ЕС в отношении России, ставит под сомнение способность украинских военных вытеснить вторгшиеся российские войска и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины.