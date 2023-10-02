Россияне применили танк-камикадзе: что делал старый Т-62 на поле боя (видео)

Танк был дистанционно подорван на минном поле, выполнив таким образом роль машины для разминирования. Такая практика, отметили эксперты, выглядит мягко говоря довольно странно.

В сети появились кадры использования российскими силами старого танка Т-62 в качестве машины-камикадзе. Однако, вместо того чтобы направлять на позиции танки, начиненные взрывчаткой, в этот раз оккупанты задействовали боевую машину в качестве средства для разминирования. Об этом 2 октября сообщили польские обозреватели Defence 24.

Авторы материала обратили внимание на видео, которое согласно описанию, было снято в районе Марьинки Донецкой области. В комментариях сказано, что водитель вывел танк в поле, покинул его, произвел дистанционный подрыв и вернулся пешком. Таким образом, россияне пытаются проводить разминирование участков фронта, с целью прорваться через украинские минные поля.

"Если это действительно было первоначальной целью, то использование танков-камикадзе для разминирования минных полей выглядит довольно странно, и эффективность этого метода вызывает вопросы. Особенно при наличии таких систем разминирования, как УР-77", — отметили авторы видео.

С таким суждением согласились и польские эксперты. Они написали, что использование даже устаревшего танка в роли саперной машины — мягко говоря необычная практика, так как в такой роли могут выступать, например, недорогие автомобили.

"Учитывая то, что водителю танка необходимо было добраться до заданного района, покинуть машину и дистанционно привести в действие взрывчатку, можно считать, что это был безопасный район за линией фронта", — отметили обозреватели.

Напомним, в июне российские войска впервые с начала полномасштабного вторжения применили так называемый танк-камикадзе, отправив в сторону позиций бойцов ВСУ нашпигованный взрывчаткой Т-55. По этому случаю военные эксперты отметили, что потенциально такие системы могут быть использованы для управления танками-камикадзе на расстоянии до 2 км.