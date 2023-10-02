РФ может готовиться к пуску ракеты с ядерным двигателем: что известно о "Буревестнике", — NYT

Последние спутниковые снимки фиксируют чрезвычайную активность на одном из полигонов в Арктике. Вероятно, Россия готовит испытания ракеты с реактивно-ядерным двигателем.

Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем. Ее теоретическая дальность стрельбы составляет более 3000 км. Об этом сообщает The New York Times.

На удаленном полигоне в Арктике спутниковые снимки и авиационные данные свидетельствуют о том, что РФ либо готовится к испытаниям, либо уже их провела. Журналисты говорят, что анализ спутниковых данных похож на такие же данные во время подготовки к испытаниям ракеты "Буревестник", которую на Западе классифицируют под названием SSC-X-9 Skyfall, в 2017 и 2018 годах.

Американские самолеты наблюдения наблюдают за действиями РФ в течение последних двух недель, авиации рекомендовано избегать воздушного пространства РФ над Арктикой.

Согласно докладу Инициативы по вопросам ядерной угрозы, ракета должна стать "оружием второго удара стратегической дальности". Она предназначена для ударов после того, как ядерные ракеты уничтожат другие цели. Боеголовка может быть как ядерной, так и обычной. Эксперты считают, что "Буревестник" может уничтожить целый район города или военный объект. При этом ядерный заряд должен быть меньше, чем в ракетах такого класса.

Доподлинно неизвестно, как же построен "Буревестник". Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ракета имеет ядерную установку. Поэтому считается, что ракета стартует на твердотопливном ракетном двигателе, а затем в полете активируется небольшой ядерный реактор, что в теории должно очень сильно расширить время пребывания в воздухе.

"Буревестник" является одним из шести стратегических вооружений, наряду с другими, такими как баллистическая ракета "Кинжал" и гиперзвуковой самолет "Авангард", которую показали в 2018 году.

На снимке, сделанном утром 20 сентября, видно несколько транспортных средств, в том числе одно с прицепом, который, кажется, соответствует размерам ракеты. Фото: Planet Labs Inc. На спутниковом снимке, сделанном днем, видно почти пустую стартовую площадку из-за непогоды Фото: Planet Labs Inc.

Снимки, сделанные утром 20 сентября, показывают многочисленные транспортные средства, которые присутствуют на стартовой площадке на базе, в том числе грузовик с прицепом. Вероятно, на нем и есть ракета, так как по размеру груз совпадает. 28 сентября снимки снова показали высокую активность на объекте. Кроме того, два российских самолета, которые используются для сбора данных с ракетных запусков, были припаркованы примерно в 160 км к югу от места запуска на авиабазе Рогачево. Их фиксировали в начале августа. До 26 сентября они находились там. Так же было и во время испытаний "Буревестника" в 2018 году.

Российские самолет Фото: Planet Labs Inc.

Также авторы отмечают, что все предыдущие 13 испытаний "Буревестника" завершались провалом. Иногда, из-за взрыва ракеты недалеко от старта погибали люди.

Напомним, в 2021 СМИ писали, что РФ испытывает ракету "Буревестник" с ядерным воздушно-реактивным двигателем.