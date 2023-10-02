"Практически мизер": украинцам рассказали о запасах угля и газа на отопительный сезон

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, если официальные заявления ДТЭК и "Нафтогаза" соответствуют действительности, тогда проблем возникнуть не должно. Но и здесь есть нюансы.

Приближается холодное время года и российские оккупанты могут значительно увеличить количество обстрелов критической инфраструктуры, чтобы оставить мирное население без тепла и электричества. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в интервью для Фокуса рассказал, хватит ли стране угля и газа для тепловых электростанций (ТЭС), чтобы пройти сезон без последствий.

По его словам, что касается угля, то еще в июле его запасы фактически равнялись 0, но и спустя два месяца особо ничего не изменилось. В связи с этим можно сделать выводы, что с этим могут возникнуть определенные проблемы.

"Насколько я знаю, на первое сентября таких запасов угля там было практически мизер. Там какие-то небольшие запасы, но они не покрывают одного-двух дней производства электроэнергии. Поэтому с запасами угля у нас есть огромные проблемы. В ДТЭК заявили, что "уголь у нас будет, мы привезем", но нужно понимать, для кого они привезут", — заявил Олег Попенко.

Отдельно он отметил, что заявления ДТЭК о 200 тысячах тонн угля достаточно адекватная цифра, которая позволила бы более менее спокойно пройти отопительный сезон, но подробной информации от них так и не прозвучало.

Что касается газа, то здесь ситуация слегка интереснее. От пресс-службы НАК "Нафтогаз" звучали заявления о запасах Украины в 14 миллиардов кубометров газа и что Украина впервые пройдет отопительный сезон без закупок иностранного газа. Олег Попенко смотрит на это с недоверием.

"Я вам хочу сказать, что это неправда, потому что буквально через 5-10 минут заходя в интернет можно увидеть количество импортированного газа, которая находится на хранении. Это на сегодня, если не ошибаюсь, 2,3 миллиарда кубов. Поэтому все-таки газ у нас закачанный иностранный, 2,3 миллиарда из этих 14 миллиардов кубометров газа", — заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

На вопрос о том, будет ли достаточно Украине этих запасов очень сложно, даже если провести расчеты, ведь никто не знает, как будет развиваться ситуация дальше.

Если отопительный сезон 2023/2024 будет похож на то, что было в прошлом году, тогда запасов газа должно быть достаточно. При этом, если температура воздуха на улице будет на уровне -10 и ниже, тогда можно смело заявить, что запасов будет мало и придется экономить в ряде областей. Только экономия поможет избежать полного блэкаута.

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