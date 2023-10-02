"Безусловное поощрение российской пропаганды": в ОП высказались про мем Маска о Зеленском

По словам Михаила Подоляка, все те, кто находятся в тысячах километров от эпицентра боевых действий не могут осознать всю силу ежедневных бомбардировок и криков детей.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался по поводу того, как некоторые медийные личности на Западе пытаются иронизировать на тему войны. Об этом он написал в своем Telegram-канале 2 октября.

По его словам, любая поддержка Российской Федерации сегодня является прямой инвестицией в войну, геноцид, эскалацию, убийство свободного мира и правом на безнаказанность. Все это поощряет действия Кремля, которые направлены исключительно на террор.

"Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — это безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушения. К сожалению, далеко не все и не всегда, будучи значимыми медийными фигурами, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, которые теряют своих родителей", — написал Михаил Подоляк.

Вероятнее всего это был ответ американскому бизнесмену Илону Маску, который накануне в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) опубликовал мем с Владимиром Зеленским.

Илон Маск высмеял Владимира Зеленского: подробности

2 октября на официальной странице Илона Маска появилась картинка, которой он высмеивает украинского президента за постоянные просьбы поддержать Украину и предоставить ей военную помощь.

На кадре изображено лицо Владимира Зеленского и сверху это сопровождает надпись: "Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов".

В Верховной Раде также отреагировали. Спикер Руслан Стефанчук добавил свой вариант надписи к мему с Владимиром Зеленским и написал следующее: "Тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он был по завязки в д*рьме".

Напомним, 29 сентября Михаил Подоляк отмечал, что Кремль пытается дискредитировать украинцев на Западе и выдумывает фейковые новости. Это связано с желанием значительно уменьшить поток военное помощи.