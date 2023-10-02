Операция "Барыня": некоторые российские военные хотят вернуться в РФ по обмену, — ГУР

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, во время операции украинская сторона смогла получить ценные данные, которые позволили сохранить жизни украинских военных и сломать определенные планы российских оккупантов.

Некоторые из 11 российских военных, выведенных из РФ во время операции "Барыня", хотят вернуться домой в рамках обмера. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, Украина не будет сообщать российской стороне о том, что эти военные добровольно сдались в плен.

Юсов отметил, что в рамках операции "Барыня" ГУР минобороны Украины само вышло на лейтенанта Алферова через социальные сети.

"Этот контакт был удачным. Несмотря на то, что Алферов был кадровым военным, он был противником войны против Украины, и вынужден к подписанию контракта силой. Он не хотел быть военным преступником", — сказал Юсов.

Он также заявил, что далее началось взаимодействие с большим количеством тщательных проверок.

"Часть из 11 выведенных российских военных уже думает, чтобы вернуться в Россию в рамках обмена. Украина не будет отмечать, что они сдались в плен добровольно", — заявил представитель ГУР.

Юсов также сказал, что во время операции украинская сторона смогла получить ценные данные, которые позволили сохранить жизни украинских военных и сломать определенные планы российских оккупантов.

Напомним, что 30 сентября Юсов рассказал, что ГУР провело новую уникальную операцию. Российский военный Даниил Алферов обратился к Украине четыре месяца назад. В определенный момент его заподозрили в измене, поэтому пришлось переходить линию фронта. Россиянин убедил перейти на сторону Украины 11 солдат ВС РФ. После этого они тремя партиями перешли на подконтрольную Украине территорию. В определенный момент понял, что его подозревают, и обратился к кураторам с просьбой о спасении.