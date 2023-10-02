Британия не будет отправлять свои корабли в Черное море для экспорта зерна, — The Guardian

По словам нового министра обороны Гранта Шеппса, Лондон продолжит исполнять консультативную роль в открытии экспорта украинского продовольствия, однако о другой помощи пока что речи не шло.

Великобритания не будет отправлять собственные корабли в Черное море, чтобы помочь Украине экспортировать зерно в другие страны безопасным способом. Об этом заявил министр обороны Грант Шеппс, передает The Guardian 2 октября.

По его словам, такое решение не рассматривалось и в ближайшее время, вероятнее всего, это так и не произойдет.

"Грант Шеппс, внося ясность, заявил на конференции консерваторов, что он не ожидает развертывания каких-либо кораблей Королевского флота в Черном море, чтобы открыть экспорт украинского зерна", — говорится в сообщении.

Великобритания и другие страны могут играть консультативную роль, чтобы помочь Украине открыть экспорт продовольствия.

При этом, поддержка Украины в других отраслях продолжится в долгосрочной перспективе и многие партнеры согласны с таким решением. Лондон по-прежнему привержен к своей позиции о том, чтобы помощь Киеву осуществлялась до тех пор, пока российские войска не будут изгнаны с украинской территории.

"Я не думаю, что (лидеры Украины, — ред.) сомневаются в том, что наши обязательства продолжаются", — добавил британский министр обороны.

Напомним, 1 октября появилось сообщение от министра обороны Великобритании Гранта Шеппса о том, что их военные могут вскоре появиться на территории Украины. Они должны были бы обеспечить подготовку бойцов Сил обороны, а Королевский флот — безопасность судоходства в акватории Черного моря.

Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг эту информацию и заявил, что журналисты неправильно трактовали заявление о размещении войск в Украине. В ближайшее время солдат британской армии сражаться в Украину не отправят.