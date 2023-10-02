"Получили приказ": командование РФ желает вернуть позиции под Бахмутом, — сержант ВСУ (видео)

По словам бойца Олеся Маляревича, в первую очередь ВС РФ нацелены на два утерянных населенных пункта: Андреевку и Клещиевку. В то же время Силы обороны продолжают продвижение вперед.

Украинские военные продолжают контрнаступление на многих направлениях фронта, в том числе и в районе Бахмута. Российское командование из-за успехов со стороны ВСУ поставило оккупантам новое задание. Об этом заявил сержант роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Олесь Маляревич в эфире телеканала "Эспрессо" 2 октября.

По его словам, попытки оккупационных войск продвинуться вперед продолжается и сейчас они намерены вернуть все позиции, которые были утеряны за последнее время.

"Оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении — это касается Андреевки и Клещиевки. Россияне пытаются это сделать, применяя весь имеющийся потенциал, но им ничего не удается. Сейчас там идут ожесточенные бои", — заявил Олесь Маляревич.

Тем временем намерения Вооруженных сил Украины остались прежними. В ходе контрнаступления Силы обороны продвигаются вперед и освобождают территории от россиян.

Их встречает сильное сопротивление, поэтому можно сказать, что продвижение вперед дается трудно, но это выполнимая задача для украинских защитников.

"Мы двигаемся в сторону деоккупации Бахмута, и это сложная миссия. Иногда 10-50 метров освобожденной украинской земли от захватчиков за сутки – это тоже результат, который дается невероятными усилиями", — добавил сержант роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, 1 октября сообщалось, что РФ перебросила в Бахмут более 10 тысяч военных, о чем заявил глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Оккупантов командование собирало практически год в Поволжье, Сибири и на Урале и бросило их под Бахмут, снабдив проблемной техникой с расконсервированных складов.