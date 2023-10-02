Украину готовят к НАТО, а у США есть план если РФ захватит больше территорий, — Politico

По данным журналистов, в секретном документе США также отмечается, что Украина должна производить собственное оружие для базовых потребностей.

О деталях специального плана по реформированию украинских институций и борьбе с коррупцией в качестве условия для получения западной военной помощи говорится в отчете, к которому получили доступ журналисты Politico.

В документе под названием Integrated Country Strategy описываются различные цели для Украины и сроки их выполнения, которые предложил ряд правительственных ведомства США, в том числе и Минобороны. (Правительство США составляет подобные стратегии для многих стран раз в несколько лет).

Секретная версия документа втрое больше общедоступной 22-страничной, которую Госдепартамент разместил около месяца назад на своем сайте.

То, что президент Украины Владимир Зеленский недавно снял с должностей нескольких высокопоставленных чиновников, — сигнал того, что он прислушивается к советам США и Европы, отмечают журналисты.

Представитель Госдепартамента не упомянул о том, поделился ли Вашингтон с Киевом полной версией стратегии. Неизвестно, также существует ли совершенно секретная версия документа.

Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, заявил, что многие обычные граждане Украины, вероятно, будут приветствовать такую стратегию, поскольку устали от эпидемии коррупции в стране.

По его словам, все хорошо, "если это не встанет на пути помощи, которую мы предоставляем им, чтобы победить в войне".

Среди целей упоминаются также поставки военного оборудования и подготовка военнослужащих.

В секретной версии, отмечают журналисты, также говорится о помощи в проведении реформы национального аппарата, ответственного за безопасность, "децентрализацию, выполнение задач, сопряженных с риском", уменьшение "возможностей для коррупции".

Украину готовят к вступлению в НАТО

И хотя НАТО пока не спешит принять Украину в свой состав, в американской стратегии упоминается о желании адаптировать украинскую армию под стандарты НАТО.

На то, что конкретные усилия в этом направлении предпринимаются, указывает то, что в секретной версии документа упомянуто "формирование корпуса младшего офицерского и сержантского состава в соответствии со стандартной доктриной и принципами НАТО".

Отмечается, что даже формат и содержание документов Минобороны Украины должно "отражать терминологию НАТО".

Одна из упомянутых целей в стратегии — создание "плана сопротивления национального уровня". Предполагаются ответные военные действия со стороны рядовых украинцев, на случай если РФ захватит больше территорий. Других подробностей об этом нет.

Производство украинского оружия

В США также хотят, чтобы Украина производила больше своего военного оборудования. "Отечественная военная промышленность должна поддерживать основные потребности", говорится в американской стратегии.

Представители США, судя по всему, обеспокоены местом, которое в Украине занимает немногочисленная элита.

"Деолигархизация, особенно энергетического и горнодобывающего секторов — ключевой принцип построения лучшей Украины", — говорится в общедоступной части стратегии. В секретной же ее части, упоминается, что украинское правительство должно "проводить значимые реформы, децентрализирующие контроль над энергетическим сектором".

Упоминается, что США помогают Счетной палате Украины расширить работу по части аудита и прочего, чтобы напрямую отслеживать финансовую поддержку со стороны США.

Возвращение "Альфа-банка" в частные руки

Перечислено, как США помогают секторам здравоохранения и кибербезопаности Украины, а также усилия правительства по части антимонопольного законодательства и увеличения налоговых поступлений.

В секретной части документа содержатся призывы увеличить выдачу кредитов, чтобы поощрять расширение бизнеса и снизить роль государства в банковском секторе.

Одной из заметных вех в этом направлении стала "прозрачность в том, что касается возвращения "Альфа-банка" в частное владение".

Английский язык

В стратегии идет речь не только сохранении западного вектора в Украине, но и развитии особых связей с США. Английский язык — один из способов этого достичь. США предоставляют техническую и прочую поддержку Министерству образования Украины, чтобы улучшить качество преподавания английского. Уроки английского также должны помочь реинтегрироваться украинцам с оккупированных Россией территорий.

США также планируют открыть дипломатические представительства в других городах, помимо Киева. Во Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

Напомним, что эксперт рассказал о том, как может развиваться контрнаступление ВСУ до зимы. Силы обороны могут взять Токмак без штурма и выйти к берегу Азовского моря.

Также сообщалось, что Пентагон и Госдеп по-разному смотрят на военную помощь Украине.