"Предпосылок нет": в таких странах как РФ, понятие революция невозможно, — профессор (видео)

По словам Галины Зеленько, даже события 1917 года в России можно скорее назвать государственным переворотом, нежели "Октябрьской революцией". Людей сначала должен кто-то объединить, чтобы начались глобальные процессы.

В Российской Федерации на сегодняшний день нет никаких предпосылок для будущей революции, ведь это длительный процесс, который зависит от множества нюансов. Об этом рассказала доктор политических наук и профессор Галина Зеленько в комментарии Фокусу 2 октября.

По ее словам, понятие "революция" или "Майдан" совершенно нельзя относить к таким странам, как Россия. События 1917 года, которые принято называть "Октябрьской революцией" были больше похожи на государственный переворот.

"Для того, чтобы произошла революция или Майдан, необходимо чтобы был бизнес, который это все профинансирует и объединит. Предпосылок для этого нет сейчас", — заявила Галина Зеленько.

Единственное, что сейчас в России продолжается топливный кризис и власти начали сокращать социальные выплаты, в результате чего часть населения возмущена. При этом, это недовольство в итоге не конвертируется в какие-то глобальные вещи, которые могли бы привести к смене власти.

Единственный вариант, что вскоре внутренние "дворцовые ссоры" начнут происходить все чаще и тогда это может стать основанием для глобальных процессов.

"Вообще, в таких странах как Россия, такое понятие как революция это невозможно, потому что у них густота населения очень маленькая. У них очень незначительные коммуникации между регионами. В России густота населения 8 людей на квадратный километр. Это вообще мизер, Россия считайте что пустая", — продолжила Галина Зеленько.

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Напомним, 19 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал мятеж в России. Он считает, что следует ожидать новых беспорядков в краткосрочной перспективе, ведь соответствующие процессы уже запущены.